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美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

中央社華盛頓11日專電
盧比歐等15名共和黨議員提出法案，要求中國政府在90天內配合國際疫源調查，否則將授權美國總統對中共官員、可疑實驗室領導階層等祭出制裁。(美聯社資料照)
盧比歐等15名共和黨議員提出法案，要求中國政府在90天內配合國際疫源調查，否則將授權美國總統對中共官員、可疑實驗室領導階層等祭出制裁。(美聯社資料照)

新冠疫情邁入第3年，源頭仍不詳。多名聯邦參議員提出法案，要求中國政府在90天內配合國際疫源調查，否則將授權美國總統對中共官員、可疑實驗室領導階層等祭出制裁。

新冠疫情爆發兩年多來，全球染疫人數突破3億大關，550多萬人喪生，疫情源頭卻因北京拒絕配合調查，遲遲沒有答案。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）10日率領史考特（Tim Scott）、柯寧（John Cornyn）、葛拉斯里（Chuck Grassley）與海格提（Bill Hagerty）等15名同黨議員，提出「冠狀病毒起源驗證、調查與認定法案」（Coronavirus Origin Validation, Investigation, and Determination Act，依全名起首字母簡稱為COVID法案），希望用制裁逼中國就範。

根據盧比歐辦公室今天公布的草案內容，若法案生效90天內，中國仍不允許國際針對武漢可疑實驗室進行透明調查，包括武漢病毒研究所，美國總統將得以對研究所領導階層與附屬機構、中國共產黨或國務院官員，以及起初涉及掩蓋疫情的人士祭出制裁措施。

法案指出，總統可動用制裁手段將包括凍結相關人士在美資產、禁止他們入境美國、撤銷現有簽證等。

此外，法案要求總統，禁止提供聯邦經費給美國研究人員與武漢病研所、相關附屬機構、其所設立或投資的科技公司人員進行合作研究計畫。領取聯邦經費的美國研究人員或機構，也不得與中國人員或機構合作進行病毒功能增益研究（gain of function）。

盧比歐今天在「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）投書指出，過去兩年來，中共阻擋新冠真實疫源的任何調查。但外界知道病毒源自中國，而北京試圖混淆真相的作為，在全球造成無數條人命的喪生，也帶來不必要的苦痛。

盧比歐表示，顯然只有美國與國際社會聯手行動，北京才會有反應，他的法案將能逼迫中共上談判桌。

疫情 武漢病毒研究所 北京

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