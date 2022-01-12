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美：俄羅斯仍未承諾願降低烏克蘭緊張情勢

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美：俄羅斯仍未承諾願降低烏克蘭緊張情勢

記者張文馨／華盛頓報導
副國務卿薛曼表示，在最新的北約-俄羅斯理事會會議中，俄國仍未承諾願降低區域緊張情勢。(美聯社)
副國務卿薛曼表示，在最新的北約-俄羅斯理事會會議中，俄國仍未承諾願降低區域緊張情勢。(美聯社)

美歐透過密集外交敦促俄羅斯不要入侵烏克蘭，美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）12日在布魯塞爾舉行記者會表示，在最新的北約-俄羅斯理事會（NATO-Russia Council）會議中，俄國仍未承諾願降低區域緊張情勢。

薛曼率領美國代表團參與本周的兩項會議，10日的「美俄戰略穩定對話」談了超過7小時；12日的北約-俄羅斯理事會會議談了近4小時，薛曼說，無一例外，北約30個會員國均發言強調尊重所有國家自由選擇其外交政策方向與盟友，且主權和領土神聖不受侵犯；儘管如此，俄羅斯仍未承諾願降低緊張。

薛曼表示，包含美國和歐洲盟友在內，都不清楚在一系列外交會議後，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的實際目標是什麼。

在俄羅斯與美歐各國舉行會議期間，俄羅斯11日還在烏克蘭邊境實彈演習，薛曼說，「這是什麼意思？侵略？威脅？破壞？我不知道，但這無助透過外交途徑解決問題。」

俄羅斯副國防部長佛明（Alexander Fomin）12日發布聲明表示，「俄羅斯方面一再向盟友提出可能的降低緊張局勢提案，但我們的方案遭無視；這是意外和衝突的前提，破壞了安全基礎。」

俄國副外交部長葛魯希科（Alexander Grushko）表示，已向北約盟友表明，當前情況對俄國來說難以忍受。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）12日表示，就烏克蘭局勢和歐洲安全進行嚴肅而直接的交流，北約盟國和俄羅斯在這些議題上存在明顯分歧，分歧不容易彌合，不過所有北約盟友和俄羅斯願坐下來討論實質議題，總歸是正面訊號。

美歐俄各國本周就烏克蘭局勢發起密集外交對話，10日有美俄戰略穩定對話，12日北約-俄羅斯理事會會議，13日則有歐洲安全與合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe）會議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，資深官員表示，在本周對話結束後，美國會決定，若入侵烏克蘭，俄羅斯將面臨的具體制裁項目。

俄羅斯 烏克蘭 薛曼

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