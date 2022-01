美：俄羅斯仍未承諾願降低烏克蘭緊張情勢

副國務卿薛曼表示,在最新的北約-俄羅斯理事會會議中,俄國仍未承諾願降低區域緊張情勢。(美聯社)

美歐透過密集外交敦促俄羅斯 不要入侵烏克蘭 ,美國副國務卿薛曼 (Wendy Sherman)12日在布魯塞爾舉行記者會表示,在最新的北約-俄羅斯理事會(NATO-Russia Council)會議中,俄國仍未承諾願降低區域緊張情勢。

薛曼率領美國代表團參與本周的兩項會議,10日的「美俄戰略穩定對話」談了超過7小時;12日的北約-俄羅斯理事會會議談了近4小時,薛曼說,無一例外,北約30個會員國均發言強調尊重所有國家自由選擇其外交政策方向與盟友,且主權和領土神聖不受侵犯;儘管如此,俄羅斯仍未承諾願降低緊張。

薛曼表示,包含美國和歐洲盟友在內,都不清楚在一系列外交會議後,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的實際目標是什麼。

在俄羅斯與美歐各國舉行會議期間,俄羅斯11日還在烏克蘭邊境實彈演習,薛曼說,「這是什麼意思?侵略?威脅?破壞?我不知道,但這無助透過外交途徑解決問題。」

俄羅斯副國防部長佛明(Alexander Fomin)12日發布聲明表示,「俄羅斯方面一再向盟友提出可能的降低緊張局勢提案,但我們的方案遭無視;這是意外和衝突的前提,破壞了安全基礎。」

俄國副外交部長葛魯希科(Alexander Grushko)表示,已向北約盟友表明,當前情況對俄國來說難以忍受。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)12日表示,就烏克蘭局勢和歐洲安全進行嚴肅而直接的交流,北約盟國和俄羅斯在這些議題上存在明顯分歧,分歧不容易彌合,不過所有北約盟友和俄羅斯願坐下來討論實質議題,總歸是正面訊號。

美歐俄各國本周就烏克蘭局勢發起密集外交對話,10日有美俄戰略穩定對話,12日北約-俄羅斯理事會會議,13日則有歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)會議。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,資深官員表示,在本周對話結束後,美國會決定,若入侵烏克蘭,俄羅斯將面臨的具體制裁項目。