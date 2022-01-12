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Omicron如何改變疫情走向 該慶幸還是惶恐？

編譯湯淑君／綜合外電
新冠變種病毒Omicron快速傳播，但感染症狀似乎比Delta輕微，是否意味朝群體免疫目標更近了？專家認為沒那麼樂觀，防疫戒心仍不可鬆懈。(路透)
新冠變種病毒Omicron快速傳播，但感染症狀似乎比Delta輕微，是否意味朝群體免疫目標更近了？專家認為沒那麼樂觀，防疫戒心仍不可鬆懈。(路透)

傳染力超強的新冠變種病毒Omicron正迅速蔓延全球，但目前得知感染後的症狀不若感染Delta變種那麼嚴重，不少人因而放下戒心，認為「群體免疫」腳步近了。真是如此嗎？恐怕沒那麼樂觀。

財經網站MarketWatch報導，流行病學家正在評估，當前這波Omicron傳染潮是否會改變新冠肺炎疫情的走向，若是，又會是什麼影響。

專家先是鬆了口氣，因為感染Omicron變種病毒的症狀似乎比較輕微。

西奈山南納索醫院的Aaron Glatt說：「我們看到許許多多的人感染，但感謝神，感染Omicron的病情比較不嚴重。」他指出，感染Omicron的病例，住院、進急診室、插管和死亡占新增病例的比率都較Delta下降。

然而，由於Omicron傳染率高，造成染疫後病情較重的人數也高。根據紐約時報的追蹤疫情的每日統計數據，過去兩周來，死亡病例已躍增，單日死亡病例增加36%至平均1653例；住院比率更激增83%，單日平均達到13萬5559例。

另一憂慮是，四歲以下幼兒的住院率攀升，但這群兒童目前在美國還不符合疫苗接種資格。

下一個變異株可能更可怕

公衛專家提醒民眾，防疫戒心萬萬不可鬆懈。法國最近又驗出新變異株IHU，儘管尚未被世界衛生組織（WHO）認定是「需留意」、「高關注」或「高衝擊」變異株，仍是一大警訊，顯示離終結疫情還遠得很。

南非「非洲衛生研究所」（AHRI）研究員暨夸祖魯-納塔爾大學（KZN）副教授Alex Sigal主導的研究發現，感染Omicron「提高對Delta的中和免疫力」 ，這可能降低他們再感染Delta的機率；再加上資料顯示Omicron致病力比Delta弱，這種結果「就降低重症負荷而言，或許有正面意涵」。這項上月發表的研究樣本 小，只涵蓋十多個病患，且尚未經過同儕審閱。

這可能是個好消息。Sigal說：「如果Omicron致病力真的比較弱，那麼這或許顯示，疫情發展軌跡已轉變。Omicron將接手，至少就目前而言，我們日常生活 受到的干擾或許會減少。」

但傳染病醫師認為，情況並沒有這麼樂觀，世界各地還是可能冒出更多的新變異株。

Omicron迅速傳播，可能為更多變種病毒開門引路，使未來疫情演變成像「打地鼠」遊戲般，這個變種壓下去、新的又冒出來，而且下一個變得比上一個更毒。在未接種疫苗和免疫功能低下的年長者和易感染人口群中，發生這種情況的機率最高。基於Omicron傳播力極強，這隻變種致死率沒有那麼高，實屬萬幸。

布萊根婦女醫院（BWH）傳染病科主任Paul Sax推文說，接種疫苗大有幫助。他說：「假如Omicron碰上的是完全不具抗體（immunologically naïve）的人口，並且像其他變種那般在肺部快速繁殖，後果不堪設想。」

群體免疫仍遙不可及

不少人期盼，這波Omicron疫情或許能為較易感染的高風險群築起一道牆。

Glatt說：「它當然有潛力傳染很多人，往好的方面看，至少他們對新冠肺炎或Omicron變異株有了免疫力。理論上，這可能使我們朝群體免疫更接近一步，保護尚未接種疫苗者。」

不過，這只是理論，難以驗證。所謂「群體免疫」，是指人口中很高的比例一旦染病康復或接種疫苗而獲得免疫力，其餘人口被傳染的可能性將大幅降低。但按眼前現況看來，「群體免疫」仍是遙不可及的目標，對完整接種疫苗者占全國人口比率高達62%的美國來說亦然。

根據日本國立感染症研究所（NIID）研究員Takeshi Arashiro與同事發表的研究報告（尚未經同儕審閱），曾遭其他新冠變種病毒侵襲的國家，或許2022年可豁免於最糟的Omicron疫情打擊。

然而，有個問題。欲達成群體免疫，有個關鍵要素，就是把染疫死亡風險較低的人，跟高危險群（70歲以上且之前身體已有狀況的長者）分開。隨著低風險群感染病毒，獲得免疫力在群體中愈來愈普遍，進而降低高風險群感染的風險。但現實世界變化莫測，迥異於實驗室環境。

群體免疫策略的另一致命破口是「無症狀傳播」，使感染者與高風險群隔開的策略更難落實。更何況，現實生活中，易感染族群很難總是待在家中，經年累月不與「非易感族群」接觸，直到達成群體免疫。

梅奧醫學中心（Mayo Clinic）的資料顯示，美國需要70%的人口（超過2億人）染疫後康復，才能達成群體免疫。「這麼高的感染人數，可能導致嚴重併發症，和數百萬人病歿，尤其是年長者和身體已有狀況者。醫療照護體系可能很快就變得負荷不了。」

即使藉感染達成群體免疫，也不能排除再遭Omicron、Delta或其他未知新變種病毒感染的可能性。梅奧醫學中心說：「在染疫康復後，痊癒免疫力能保護你多久不再染病，展望不明。即使有了抗體，仍可能再次得到新冠肺炎。」

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