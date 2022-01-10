逼近去年疫情高峰期 全美新冠住院人數突破14萬大關

全美10日新冠住院人數再度突破14萬大關，更可能在近期超越去年疫情高峰期所創下的紀錄。（路透）

Omicron 導致全球新一波疫情 ，美國10日新冠住院人數再度突破14萬大關，更可能在近期超越去年疫情高峰期所創下的紀錄。

「華盛頓郵報」報導，美國10日共有14萬1385人感染新冠肺炎而住院，僅低於去年1月14日疫情高峰期間創下的14萬2273人的紀錄。不過傳播能力極強的Omicron變種可能會破壞該基準，若其傳播模型被證明是準確的，疾病建模師預測住院人數可能在本月晚些時候達到高峰，屆時總住院人數將落在27萬5000至30萬人之間。

面對嚴峻情況，包括科羅拉多州、俄勒岡州、路易斯安那州、馬里蘭州和維吉尼亞州都已經宣布公共衛生緊急情況或授權危機護理標準，允許醫院和救護車在無法滿足需求時限制治療數量。加州大學洛杉磯分校附屬醫療中心（Ronald Reagan UCLA Medical Center）的肺部和重症監護醫師布爾（Russell Buhr）表示「我們的系統和人員承受著極大壓力，我不確定我們能撐多久」。

即使Omicron變種導致較少重症和死亡，同時疫苗 和加強疫苗正成為對抗的堡壘，重症病房人數也比去年1月高峰期少，但未接種疫苗的人數以及突破性病例數給重症病房和醫院帶來極大壓力。