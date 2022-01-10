俄羅斯稱「無意侵略烏克蘭」 美：看不到局勢趨緩訊號

美俄資深官員10日在日內瓦舉行近8小時的戰略安全穩定對話。左為美國代表團團長、副國務卿薛曼，右為俄羅斯副外交部長雷雅布可夫。美聯社

美俄資深官員10日在日內瓦舉行近8小時的戰略安全穩定對話，沒有重大突破，雙方僅達成持續對話的共識，美國代表團團長、副國務卿薛曼 表示，若俄羅斯 侵略烏克蘭 ，將面臨比2014年入侵克里米亞後更嚴重的制裁，俄羅斯總統普亭必須做出嚴峻選擇。

此外，薛曼（Wendy Sherman）表示，美國政府正在思考出口管制某些俄羅斯仰賴的技術，並尋求歐洲盟友合作。

主談的俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）指美國揚言制裁是「恐嚇」，「但我不認為現況是毫無希望的。」

華盛頓郵報以「持續深陷僵局」來形容美俄對話，俄羅斯並未獲得「北約不東擴」的保證，拜登政府則持續希望透過外交管道，阻止俄羅斯進一步入侵烏克蘭。

雷雅布可夫事後表示，「我們沒打算且無意攻擊烏克蘭，沒必要擔心局勢升高。」

薛曼對此態度保留，她說，俄羅斯宣稱增兵活動只是演習，卻沒有事先打招呼，目前也沒有任何撤軍回營的跡象，種種均看不出局勢放緩。

薛曼轉述會議內容表示，美國傾聽俄羅斯的憂慮，且美國提出，考慮恢復現已失效的「中程飛彈條約」，和美俄在對等限制下分享軍事演習等訊息，以促進透明化。

「但有些俄羅斯的要求根本不可能」，薛曼說，例如禁止北約東擴（烏克蘭加入北約、北約盟國安全協助烏克蘭），禁止北約東擴將違反北約的開放門戶政策，這可是核心精神。

這是美國總統拜登和俄羅斯總統普亭去年6月宣布啟動戰略安全穩定對話以來，雙邊第三度對話，俄羅斯調動10萬大軍直抵烏克蘭邊境，區域情勢緊張；薛曼說，這是一次特別的會議，以理解雙邊的優先事項，而非談判。

在與雷雅布可夫的會議結束後，薛曼將飛往布魯賽爾，會晤歐洲盟友轉述美俄對話成果，薛曼表示，美國與歐洲盟友開會後，近日內還會和俄羅斯代表再對話。