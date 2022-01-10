王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對任何「顏色革命」圖謀

中國國務委員兼外交部長王毅。中新社

哈薩克 日前爆發脫離蘇聯獨立30年來最嚴重的暴力事件，引起國際社會關注，1月10日，中國國務委員兼外長王毅 與哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季通電話。王毅表示，作為哈薩克永久全面戰略夥伴，在事關哈前途命運的關鍵時刻，中方願對哈方維穩止暴表達堅定支持。

據中國外交部網站消息，王毅強調，三天前，中國國家主席習近平專門向哈薩克總統託卡耶夫致口信，公開表達支持，充分體現了中哈永久全面戰略夥伴關係的高水平，也再次印證了危急時刻兩國安危與共的深厚情誼。中方願同哈方共同落實好兩國元首達成的重要政治共識，並願盡己所能向哈方提供必要支持和幫助。

特列烏別爾季感謝習近平在哈危急時刻向託卡耶夫致重要口信，他並提及哈局勢情況，表示哈遭受了精心策劃的恐怖襲擊，襲擊在多地多點突然同時暴發，上千執法人員、軍警、醫務人員遭襲；並稱哈方及時果斷採取措施，目前局勢得到有效管控，正在恢復和平平靜。將充分保障外國機構和人員及外國投資安全，繼續履行國際義務和協議。

王毅表示，值此哈全國哀悼日之際，中方願向哈打擊暴恐而犧牲的一線執法人員表示敬意，向無辜死傷者表示哀悼和慰問。此時此刻，中國政府和人民同哈政府和人民堅定站在一起。

王毅並指，此次哈突變生亂表明，中亞地區形勢仍面臨嚴峻挑戰，也再次證明某些外部勢力並不希望這個地區和平安寧。作為鄰國，中方比任何人都希望中亞保持長期穩定，實現發展振興。

王毅提出，中方願同哈方加大執法、安全部門合作，加大反干涉雙邊合作，維護兩國政治制度和政權安全，預防和反對任何「顏色革命」圖謀，共同反對任何外部勢力的干涉滲透；確保中哈合作重大項目安全和順利運營，相信哈方將切實保障在哈中方機構和人員安全。

特列烏別爾季贊同中方建議，表示願同中方密切溝通，加強安全合作，共同打擊「三股勢力」。

雙方還就下階段兩國高層交往進行了溝通。王毅表示，中方歡迎託卡耶夫出席北京冬奧 會開幕式，將確保哈方冬奧之行安全順利。特列烏別爾季說，即將舉行的北京冬奧會是具有國際影響和重要象徵意義的世界盛會。哈方將同中方共同做好有關籌備工作。