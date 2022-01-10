王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對任何「顏色革命」圖謀
哈薩克日前爆發脫離蘇聯獨立30年來最嚴重的暴力事件，引起國際社會關注，1月10日，中國國務委員兼外長王毅與哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季通電話。王毅表示，作為哈薩克永久全面戰略夥伴，在事關哈前途命運的關鍵時刻，中方願對哈方維穩止暴表達堅定支持。
據中國外交部網站消息，王毅強調，三天前，中國國家主席習近平專門向哈薩克總統託卡耶夫致口信，公開表達支持，充分體現了中哈永久全面戰略夥伴關係的高水平，也再次印證了危急時刻兩國安危與共的深厚情誼。中方願同哈方共同落實好兩國元首達成的重要政治共識，並願盡己所能向哈方提供必要支持和幫助。
特列烏別爾季感謝習近平在哈危急時刻向託卡耶夫致重要口信，他並提及哈局勢情況，表示哈遭受了精心策劃的恐怖襲擊，襲擊在多地多點突然同時暴發，上千執法人員、軍警、醫務人員遭襲；並稱哈方及時果斷採取措施，目前局勢得到有效管控，正在恢復和平平靜。將充分保障外國機構和人員及外國投資安全，繼續履行國際義務和協議。
王毅表示，值此哈全國哀悼日之際，中方願向哈打擊暴恐而犧牲的一線執法人員表示敬意，向無辜死傷者表示哀悼和慰問。此時此刻，中國政府和人民同哈政府和人民堅定站在一起。
王毅並指，此次哈突變生亂表明，中亞地區形勢仍面臨嚴峻挑戰，也再次證明某些外部勢力並不希望這個地區和平安寧。作為鄰國，中方比任何人都希望中亞保持長期穩定，實現發展振興。
王毅提出，中方願同哈方加大執法、安全部門合作，加大反干涉雙邊合作，維護兩國政治制度和政權安全，預防和反對任何「顏色革命」圖謀，共同反對任何外部勢力的干涉滲透；確保中哈合作重大項目安全和順利運營，相信哈方將切實保障在哈中方機構和人員安全。
特列烏別爾季贊同中方建議，表示願同中方密切溝通，加強安全合作，共同打擊「三股勢力」。
雙方還就下階段兩國高層交往進行了溝通。王毅表示，中方歡迎託卡耶夫出席北京冬奧會開幕式，將確保哈方冬奧之行安全順利。特列烏別爾季說，即將舉行的北京冬奧會是具有國際影響和重要象徵意義的世界盛會。哈方將同中方共同做好有關籌備工作。
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