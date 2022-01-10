烏克蘭危機 美俄上桌談判 美不想讓步太多

副國務卿薛曼(左)與俄國副外長雷雅布可夫10日在日內瓦會談。(美聯社)

美國與俄羅斯10日在日內瓦就烏克蘭 問題展開談判，由於俄國 開出烏克蘭不得加入北約等嚴苛條件，與會外交官表示對會談成果不抱期待。美國希望不對俄國讓步太多，同時避免俄國再次入侵烏克蘭。

俄國上月提出多項要求，包括北約停止東擴，保證不讓烏克蘭加入，以及北約停止在1997年後加入的中東歐成員國內活動。美國與北約均表示，俄國提出的大部分條件根本「免談」。不過，美國對俄國的條件也不敢置之不理，唯恐談判破裂成為俄國對烏克蘭動手的藉口。

路透報導，俄國談判代表、副外長雷雅布可夫表示，外交努力恐在一次會談後就結束。國務卿布林肯 也淡化對此次會談期待。布林肯9日接受CNN專訪時說：「我認為我們在未來一周不會看到任何突破」。

即使各界對會談不抱希望，但其結果可能影響烏克蘭命運及後冷戰時期歐洲安全架構，因此歐洲國家莫不關注。

雷雅布可夫與副國務卿薛曼在當地時間10日一早於日內瓦美國領事館開始會談，兩人在會談前合照，只有短暫眼神交流，也顯示美俄關係處於冷戰結束30年來最緊張時刻。

薛曼稍早在日內瓦推文說：「美國將傾聽俄羅斯的憂心，並分享我方的憂心」，她並稱美國不會在盟友不在場的情況下，討論歐洲安全。美俄會談後，俄國12日將在布魯塞爾與北約會商，13日則將跟成員包括美國在內的歐洲安全暨合作組織會談。

俄國8年前從烏國手中奪取克里米亞半島，如今又在烏克蘭邊境附近陳兵近10萬人，美國與烏克蘭稱這可能是俄國為新的入侵行動做準備。俄國則否認有侵略計畫，並稱只是對北約與烏國的挑釁行為作出回應。烏國已向西方靠攏，並渴望加入北約。

雷雅布可夫向俄新社表示，俄國不會接受美國將會談議程限制於減少在東歐軍演與飛彈部署問題，「我們需要法律保障北約不擴張，並拆除該聯盟1997年以來創造的一切。」他還說，過去30年俄國一直試著展現彈性，是時候該換另一方讓步了。

北約秘書長史托騰柏格則表示，俄國與西方本周雖然可能不會解決所有問題，但可能會找到避免衝突的途徑。