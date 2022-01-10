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華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報10日報導，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)最近更新的建議指南，某些免疫功能不足的民眾，最快在本周之內便有資格接種第四劑新冠疫苗。(美聯社)
華盛頓郵報10日報導，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)最近更新的建議指南，某些免疫功能不足的民眾，最快在本周之內便有資格接種第四劑新冠疫苗。(美聯社)

華盛頓郵報10日報導，根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)最近更新的建議指南，某些免疫功能不足的民眾，最快在本周之內便有資格接種第四劑新冠疫苗，以提高面對新冠病毒的保護效果。

根據估計，全美大約700萬民眾屬於免疫功能較差族群，感染新冠病毒陷入重症的風險相對較高。約翰霍普金斯大學( Johns Hopkins University)統計顯示，美國染疫死亡人數累計已超過83萬7000人。

2021年8月13日，疾管中心建議免疫功能不足者及癌症患者，接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)第三劑疫苗做為補強針。官員指出，對於重症高風險民眾來說，第三劑疫苗應考慮列為新冠疫苗接種基本順序的一部份。

2021年10月，疾管中心指出，免疫功能不足者可以在接種第三劑後的六個月，再打第四劑做為另一劑補強針，但上周疾管中心縮短了施打間隔時間。

報導指出，從更新版建議推算，2021年8月接種了第三劑的免疫功能較差族群，本月就可追加第四劑。

Omicron變種病毒在全球引發疫情升溫，民眾是否需要接種第四劑，引起輿論熱議。

以色列目前開放60歲以上民眾接種第四劑新冠疫苗，在全球各國當中領先。以色列總理班奈特(Naftali Bennett)上個月宣布將開放第四劑疫苗接種時說：「全世界將跟隨我們的腳步。」

輝瑞藥廠主管上個月也表示，從Omicron變種病毒造成的這波疫情看來，民眾接種第四劑疫苗的時程，可能比原先預期的時間點更加提早。

疫苗 變種病毒 疫情

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