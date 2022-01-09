扭曲歷史？華郵：普亭、習近平正當化侵略烏克蘭、台灣
華盛頓郵報一篇專欄指出，「是什麼造就一個民族國家？」，更以俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國大陸領導人習近平分別不接受烏克蘭和台灣的主權舉例，表示中俄兩國都以「有偏見地解讀歷史」來正當化自己的行為，俄國可能會入侵烏克蘭，中國大陸也許有一天會打台灣。
專欄作家布特（Max Boot）提到，普亭曾在2008年說過「烏克蘭甚至不是一個國家」，今年7月還發表長文論證「俄羅斯人和烏克蘭人是同一個民族、一個總體」，並指控「邪惡的外國勢力、激進分子和新納粹分子追求『反俄計畫』，試圖將烏克蘭人從正確位置引誘出來」。巧合的是，習近平今年7月在慶祝中共建黨百年的談話中宣稱「『解決台灣問題、實現中國的完全統一』是一項歷史使命，更是一項不可動搖的承諾」。
由於不斷的政治宣傳，兩國一般民眾廣泛認同這些論證，但布特指出「這一切是基於『有偏見地解讀歷史』，更表示「自古以來，中國和俄羅斯從未對台灣和烏克蘭有過『持續性統治』」。
報導提到，俄羅斯和烏克蘭共同起源於「基輔羅斯」（Kievan Rus），一個維京人在公元9世紀建立的國家，不過13世紀蒙古人入侵後，俄羅斯和烏克蘭完全走向不同方向，如今烏克蘭大部分領土過去有長達400年的時間被波蘭和立陶宛統治，導致烏克蘭發展出一套完全獨立的語言與宗教。18世紀末，崛起的俄羅斯帝國吞併烏克蘭大部分土地，就連沙皇試圖壓制烏克蘭語言和民族認同都以失敗告終。1917年俄國革命爆發時，烏克蘭進一步宣布獨立，然後雖然1922年被強行加入蘇聯，但從1940年代至1950年代持續有烏克蘭游擊隊反抗蘇聯統治，直到蘇聯在1991年解體時，超過92%的烏克蘭人投票支持獨立。
接著布特談到台灣，表示雖然早在7世紀就有一些華人在台灣定居，但一直等到1683年被滿族占領後才開啟中國大陸2個世紀的統治，一直到中國戰敗甲午戰爭才將台灣割讓給日本，雖然二戰結束後台灣回歸政權，但共產黨於1949年奪取北京政權後中華民國政府遷台，局勢便持續至今日。雖然現今台灣因害怕招致中國報復而從未正式宣布獨立，但在過去的73年裡，台灣一直是一個實質上的主權國家，事實上在過去127年中，台灣只被中國大陸統治4年。
皮尤研究中心（Pew Research Center）2020年的一項民調發現，多達三分之二的台灣成年人認為「自己只是台灣人」，另外三分之一認為自己「既是台灣人也是中國人」，只有4%的人認為自己「只是中國人」。與此同時，民調顯示超過80%的烏克蘭人繼續支持獨立，72%的人更將俄羅斯視為「敵對國家」。
布特指出，很明顯地烏克蘭和台灣在軍事上遠比俄羅斯和中國弱，但若政府的正當權力來自被統治者的同意，那烏克蘭和台灣實際上是比俄羅斯和中國的獨裁政權更合法的國家。
布特最後表示「如果普亭擴大對烏克蘭的攻擊，亦或者習近平對台灣發動攻擊，這些都不是『國家統一戰爭』，而將是『對主權國家的侵略戰爭』」，並強調「所有守法國家都應盡其所能地予以抵制」。
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