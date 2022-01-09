扭曲歷史？華郵：普亭、習近平正當化侵略烏克蘭、台灣

華盛頓郵報5日發布社論並提出「是什麼造就一個民族國家？」，更以俄羅斯總統普亭和中國領導人習近平分別不接受烏克蘭和台灣的主權舉例，表示中俄兩國都以「有偏見地解讀歷史」來正當化自己的行為。（路透）

華盛頓郵報一篇專欄指出，「是什麼造就一個民族國家？」，更以俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）和中國大陸領導人習近平分別不接受烏克蘭 和台灣的主權舉例，表示中俄兩國都以「有偏見地解讀歷史」來正當化自己的行為，俄國可能會入侵烏克蘭，中國大陸也許有一天會打台灣。

專欄作家布特（Max Boot）提到，普亭曾在2008年說過「烏克蘭甚至不是一個國家」，今年7月還發表長文論證「俄羅斯人和烏克蘭人是同一個民族、一個總體」，並指控「邪惡的外國勢力、激進分子和新納粹分子追求『反俄計畫』，試圖將烏克蘭人從正確位置引誘出來」。巧合的是，習近平今年7月在慶祝中共建黨百年的談話中宣稱「『解決台灣問題、實現中國的完全統一』是一項歷史使命，更是一項不可動搖的承諾」。

由於不斷的政治宣傳，兩國一般民眾廣泛認同這些論證，但布特指出「這一切是基於『有偏見地解讀歷史』，更表示「自古以來，中國和俄羅斯從未對台灣和烏克蘭有過『持續性統治』」。

報導提到，俄羅斯和烏克蘭共同起源於「基輔羅斯」（Kievan Rus），一個維京人在公元9世紀建立的國家，不過13世紀蒙古人入侵後，俄羅斯和烏克蘭完全走向不同方向，如今烏克蘭大部分領土過去有長達400年的時間被波蘭和立陶宛統治，導致烏克蘭發展出一套完全獨立的語言與宗教。18世紀末，崛起的俄羅斯帝國吞併烏克蘭大部分土地，就連沙皇試圖壓制烏克蘭語言和民族認同都以失敗告終。1917年俄國革命爆發時，烏克蘭進一步宣布獨立，然後雖然1922年被強行加入蘇聯，但從1940年代至1950年代持續有烏克蘭游擊隊反抗蘇聯統治，直到蘇聯在1991年解體時，超過92%的烏克蘭人投票支持獨立。

接著布特談到台灣，表示雖然早在7世紀就有一些華人在台灣定居，但一直等到1683年被滿族占領後才開啟中國大陸2個世紀的統治，一直到中國戰敗甲午戰爭才將台灣割讓給日本，雖然二戰結束後台灣回歸政權，但共產黨於1949年奪取北京政權後中華民國政府遷台，局勢便持續至今日。雖然現今台灣因害怕招致中國報復而從未正式宣布獨立，但在過去的73年裡，台灣一直是一個實質上的主權國家，事實上在過去127年中，台灣只被中國大陸統治4年。

皮尤研究中心（Pew Research Center）2020年的一項民調發現，多達三分之二的台灣成年人認為「自己只是台灣人」，另外三分之一認為自己「既是台灣人也是中國人」，只有4%的人認為自己「只是中國人」。與此同時，民調顯示超過80%的烏克蘭人繼續支持獨立，72%的人更將俄羅斯視為「敵對國家」。

布特指出，很明顯地烏克蘭和台灣在軍事上遠比俄羅斯和中國弱，但若政府的正當權力來自被統治者的同意，那烏克蘭和台灣實際上是比俄羅斯和中國的獨裁政權更合法的國家。

布特最後表示「如果普亭擴大對烏克蘭的攻擊，亦或者習近平對台灣發動攻擊，這些都不是『國家統一戰爭』，而將是『對主權國家的侵略戰爭』」，並強調「所有守法國家都應盡其所能地予以抵制」。