我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住紐約市30天就能投票？亞當斯終於支持非公民投票法案

聆訊前釋法庭文件 澳政府：沒保證約克維奇可入境

美願減烏克蘭飛彈 俄拒絕讓步

編譯盧炯燊／綜合報導
圖為一名烏克蘭士兵在調整槍枝。(美聯社)
圖為一名烏克蘭士兵在調整槍枝。(美聯社)

美國10日將在日內瓦就烏克蘭危機與俄羅斯舉行會議。美國多名高層官員8日表示，如果俄羅斯願在烏克蘭問題上讓步，美方願與俄國討論減少在烏克蘭部署攻擊性飛彈，並會限制美國及北約在東歐的軍事演習。不過，俄國談判代表副外長雷雅布可夫說，俄方不會做出任何讓步。

不具名的美國官員表示：「俄羅斯說過，攻擊性飛彈系統可能部署在烏克蘭，讓他們備感威脅。美國無意那樣做，所以如果俄國願做出對等承諾，我們或許能在這方面達成共識。」

這名官員還說，美國準備針對俄國軍演及美國與北約組織的軍演，討論互相限制規模的可能性。

俄國在烏克蘭邊界集結數萬兵力。俄方已明確表示，希望獲得美方保證，烏克蘭不會受邀加入北約組織。

對於美國釋出希望俄國讓步訊息，俄羅斯副外長雷雅布可夫說：「我們不會同意讓步，那種情況被完全排除。我們對過去幾天華府與布魯塞爾當局釋出的訊號感到失望。」雷雅布可夫9日晚間與美方談判代表、副國務卿薛曼進行晚餐工作會，10日正式會談。

美國及其北約盟友說，若俄國攻擊烏克蘭，將面臨嚴厲經濟制裁，包括對俄羅斯貿易限制，除了能源和消費品，也會禁止向俄國出口先進電子元件、軟體和技術。一旦如此，俄羅斯會與古巴、伊朗、北韓及敘利亞一起被列入限制最嚴格的國家。

美國官員表示，美國願意在會談中討論歐洲安全態勢，但強調任何協議都將取決於俄羅斯消除對烏克蘭的威脅；同時在作出任何決定前，先經烏克蘭或北約同意。

美國在烏克蘭問題上態度謹慎，不向俄羅斯發出最後通牒要求停止威脅烏克蘭，但也斷然拒絕俄國提出北約停止東擴、美國從東歐撤軍及撤走武器的要求。

由於美俄雙方在烏克蘭問題上針鋒相對，美聯社指出，這次會談前景並不樂觀。

除了美俄會談，俄國預定12日與北約會商，13日則將和成員包括美國的歐洲安全暨合作組織會談。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

上一則

營收續降 BB&B再關19州37店 紐約最多

延伸閱讀

俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數

俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數
村上春樹小說改編「在車上」奪美國家影評人協會4大獎

村上春樹小說改編「在車上」奪美國家影評人協會4大獎
日內瓦談判前夕 俄副外長：不會在安全保障方面上讓步

日內瓦談判前夕 俄副外長：不會在安全保障方面上讓步
不只吵烏克蘭局勢 美俄會談在即盤點兩國摩擦

不只吵烏克蘭局勢 美俄會談在即盤點兩國摩擦

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
楊冪零下5度穿黑絲襪逛街 下身曼妙曲線 震撼全網路

楊冪零下5度穿黑絲襪逛街 下身曼妙曲線 震撼全網路
居家檢測大缺 民眾難尋放棄快篩 WSJ：確診絕對少算

居家檢測大缺 民眾難尋放棄快篩 WSJ：確診絕對少算
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」