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與白宮談判破裂 曼欽1.8兆開支案作廢

編譯盧炯燊／綜合8日電
由於西維州聯邦參議員曼欽的堅持反對，現行版的拜登總統1.8兆元預算案，據報導已胎死腹中，要另起爐灶。(Getty Images)
由於西維州聯邦參議員曼欽的堅持反對，現行版的拜登總統1.8兆元預算案，據報導已胎死腹中，要另起爐灶。(Getty Images)

西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)在拜登總統的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)的預算案上，一直與白宮討價還價，聖誕前一周向白宮提出1.8兆元支出案，然而在聖誕前夕談判破裂，無以為繼後，曼欽自己所提預算案也告作廢，要各方另啟爐灶。

曼欽上星期除公開表示不再與白宮協商經濟預算案，私底下也明確表示，他對國會是否通過拜登的「重建美好未來法案」已不感興趣，民主黨人應該從根本上重新思考全案。

雙方的談判在上月突然迅速惡化，原因是白宮發布新聞稿，指曼欽根本是在阻撓「重建美好未來法案」立法，曼欽隨即在福斯新聞網上批評這個法案，白宮再發聲明質疑他的可信度。雙方關係沉於谷底。

儘管如此，白宮仍然樂觀的認為，曼欽最終會投票支持這項法案；因為曼欽的1.8兆元還價，說明彼此在實質政策方面有許多共同點，例如在對抗氣候變遷問題上。

對於曼欽的1.8兆元提議胎死腹中，就連白宮的盟友乃至白宮官員，對政府放棄這個可能成為數十年來其中一個最重要國內政策，均感到困感及惋惜。

曼欽的提案包括為普及學前班提供永久性資金、擴大「平價醫療法」及在氣候變化問題上投入數千億元；他的計畫還包括支持對億萬富翁徵稅，不少評論認為這將是現代美國史上，減少財富不平等的最積極計畫。

華盛頓智庫「進步政策研究所」的預算專家瑞茲(Ben Ritz)認為，按照曼欽這個方案，1.8兆元計畫將成為美國現代史上最具變革性及進步性的立法之一，白宮絕對應該接受它。

但基於多種原因，目前仍不清楚白宮是否最終接受曼欽的方案，即使它願意，由於曼欽已表明此案不必再提，故能否在國會過關也是個疑問。

若要在國會通過這個法案，民主黨在只有50票的參院不能失去任何一位本黨參議員的支持，在眾院則不能失去超過三名本黨眾議員的同意票。

曼欽 白宮 預算

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