收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

為協助納稅人申報去年聯邦所得稅，國稅局 （IRS）計畫自本月下旬起，寄發2021年政府發放第三次紓困支票 相關信函；民眾在接下來幾周可望收到此信，收到時毋須驚訝，也不要把這封信丟棄。

國稅局新聞稿指出，標註為6475號「您的第三次經濟影響付款」信函，將書明在2021年收到的紓困金 額和任何額外付款(plus-up payments)；「這些信件可以協助納稅人或其稅務專業人員準備2021年聯邦納稅申報單。」

納稅人可以用它來確定，自己是否可以在申報2021年納稅單時申請「紓困退稅抵免」（recovery rebate credit）；有資格獲得第三次紓困款、但實際收到金額與IRS信上寫明的金額不同時，即可利用此項抵免來彌補差額。

紓困支票所得不必扣稅，但仍需要在2021年納稅單中申報。

2021年紓困支票從去年3月開始發放給符合條件的受助人，符合條件的民眾和每一位家屬可以收到高達1400元紓困款；若符合發放條件者沒有收到紓困金，或自身情況發生變化，例如在2021年生小孩，還可能有資格領到更多的紓困金。

與此同時，許多家庭可能已經收到或即將收到另一封有關2021年兒童抵稅額(CTC)的信件。標註為6419號信函將包含有關CTC付款的重要信息；例如全家已預先收到多少金額，以及每月入帳款項是按多少名合格兒童數量計出。

國稅局表示，「收到這些預付款項的家庭，應將自己2021年收到的預付款數額，與國稅局信函中提到的兒童抵稅額相互核對，才能在2021報稅申報正確金額。」

符合資格卻沒有收到預付款項的家庭，可以在今年納稅時申領這筆款項。