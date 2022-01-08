一文看懂：哈薩克怎麼了？

哈薩克燃料成本飆漲，引發民怨，爆發示威活動，當局還特地商請俄羅斯主導的集體安全條約組織（CSTO）進駐最大城阿拉木圖，協助維和。 路透

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨價格周五（7日）收漲1.2%，報每公噸9,647美元，扭轉前一日的跌幅1.7%，主要是市場擔心哈薩克 的情勢可能影響銅的供應。儘管當地採礦和運輸尚未傳出受阻消息，但相關風險已支撐銅價上漲。

哈薩克怎麼了？

哈薩克政府今年元旦起取消天然氣價格上限後，燃料成本在幾天內翻倍飆漲，引發民怨，上周末起產油的西部地區便陸續爆發示威活動，規模從起初的僅有數十人，到三天後便受全國各地民眾響應，到了1月4日，這場自發性抗爭蔓延到哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）。為鎮壓這些抗議活動，當局甚至向俄羅斯 討救兵，商請俄羅斯主導的集體安全條約組織（CSTO）協助維和。

哈薩克在哪裡？

哈薩克位於歐洲和亞洲交界，與中國、俄羅斯、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼接壤，國土面積達272.49萬平方公里，不僅是世界第九大國，同時也是全球最大內陸國，人口有1,912萬。

哈薩克的經濟狀況？

根據世界銀行的資料，截至2020年，哈薩克的國內生產毛額（GDP）規模達1,712億美元，占中亞整體經濟產值60%，其人均GDP則為9,122美元，略高於土耳其和墨西哥，2013年最繁榮時期一度逼近1.4萬美元。

世界銀行估算，哈薩克去年經濟成長率為3.5%，今、明兩年可望持續擴張，成長率分別達到3.7%及4.8%；去年通膨率逾8.9%，國際貨幣基金（IMF）更預估今年通膨率將突破14.1%。

哈薩克在全球經濟的角色？

哈薩克礦藏豐富，摩根士丹利分析師在一份6日發表的報告中表示，「在全球石油 、鋅和銅的供應上，哈薩克舉足輕重」。哈薩克為全球最大產鈾國，這種放射性金屬逾四成產自該國；哈薩克也是全球第九大產油國，占全球原油產量約2%，同時亦是全球第十大產煤國。哈薩克還是全球第二大比特幣礦區，僅次於美國。

哈薩克的地緣政治重要性？

哈薩克為前蘇聯國家，在蘇聯垮台後，一直是中亞局勢穩定的基石，也是對外資較為開放的中亞國家。在俄羅斯與中國這兩大鄰國爭奪能源霸權、以及礦產豐富的中亞地區之際，哈薩克深具戰略價值。隨著哈薩克陷入動亂，所激起的連鎖反應恐動搖中亞局勢。