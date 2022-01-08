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布林肯質疑哈薩克維和別有居心 俄反譏要他先照照鏡子

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國防部6日釋出影像，可見到俄軍傘兵正要登上軍用運輸機前往哈薩克執行維和任務。(Getty Images)
俄羅斯國防部6日釋出影像，可見到俄軍傘兵正要登上軍用運輸機前往哈薩克執行維和任務。(Getty Images)

哈薩克因液化石油氣（LPG）價格飆漲引爆民怨，抗議示威隨後演變成暴力衝突，總統請俄羅斯主導的「集體安全條約組織」（CSTO）派出維和部隊，美國國務卿布林肯7日對此提出質疑，俄國外交部則強烈回擊，更反譏華府應該更清楚何謂不請自來跟待太久到不受歡迎。

布林肯在7日的記者會期間被問到哈薩克局勢時表示，當地情況跟烏克蘭有所不同，美方正試圖進一步了解哈薩克為何需要俄軍幫忙，還聲稱莫斯科可能別有用心，「我認為，從最近歷史學到的一課是，一旦俄羅斯人在你家，有時候很難讓他們離開」。

據俄羅斯官媒《RT》轉述，俄國外交部在Telegram發布聲明，主張俄方在CSTO管理下進行維和任務「絕對合法」，同時駁斥布林肯的發言為「冷嘲熱諷」（Snide remarks），也指責他用「典型的粗野態度拿哈薩克的悲慘事件開玩笑」，隨後進一步拉高批評力道，接著引用美國幾十年間眾多入侵、干預和軍事占領的實例，暗示布林肯可以學學自家的「歷史課」。

《RT》稱俄國外交部在聲明表示，「當美國人在你家，可能難以活下来、不被搶劫或性侵」，接著提到「北美大陸的印地安人、韓國人、越南人、伊拉克人、巴拿馬人、南斯拉夫人、利比亞人、敘利亞人跟許多其他不幸的人們」，稱這些人「夠倒楣到看見這些不速之客進到他們的『家』，對此會有很多話要說」。

哈薩克 布林肯 俄羅斯

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