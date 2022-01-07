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多給一個月衝刺立法 拜登3月1日發表國情咨文

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）7日致函邀請總統拜登(圖)於3月1日至國會發表「國情咨文」演說。美聯社
聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）7日致函邀請總統拜登(圖)於3月1日至國會發表「國情咨文」演說。美聯社

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）7日致函邀請總統拜登於3月1日至國會發表「國情咨文」演說；這是拜登第二次應邀至國會談治國願景，也是他就任總統以來首場國情咨文演說。

眾議院議長能邀請總統至國會發表演說或國情咨文，去年因為疫情，拜登1月20日宣誓就職，直到4月28日才以「如何應對歷史性時刻中的挑戰與機遇」為題，在國會發表演說，那天剛好是拜登就任總統的第100天，他聚焦美國內政問題，提到將透過延長四年的公共教育與投資研發，以抵禦中國的挑戰。

美國憲法規定，總統必須每年一次向國會聯席會議報告，稱為國情咨文，一般來說，這會在每年的1月或2月舉行，讓總統得暢談去年成果，展望來年施政的優先計畫。

今年波洛西邀請拜登赴國會的時間為3月1日，相較慣例延後一個月，美國有線電視新聞網（CNN）分析，這段時間可讓拜登政府持續衝刺重大法案的立法進度，包含被自家議員曼欽（Joe Manchin）反對的重建美好法案、投票權法案，以及廢除院內費力把事拖（filibuster）規矩的參議院議事規則。

波洛西在給拜登的信函中，讚許拜登的大膽願景和愛國精神，帶領美國走出危機，不只從疫情大流行中復原過來，還能重建美好。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，圖）7日致函邀請總統拜登於3月1...
聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，圖）7日致函邀請總統拜登於3月1日至國會發表「國情咨文」演說。美聯社

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