中國為防疫不惜再封城 全球供應鏈恐又再度衝擊

中國為對抗新一波COVID-19疫情，已在若干大城市實施封城。在處理器大廠三星和美光表示，它們在當地工廠因此受到影響後，令人擔憂全球產業恐怕將出現更多斷鏈情況。美聯社

中國為對抗新一波COVID-19疫情，已在若干大城市實施封城 。在處理器大廠三星 和美光表示，它們在當地工廠因此受到影響後，令人擔憂全球產業恐怕將出現更多斷鏈情況。

美聯社報導，這使得外界對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株可能為全球經濟帶來的衝擊，更加感到不安。分析師警告，越南、泰國和其他對全球製造鏈來說重要的國家，可能也會祭出防疫措施，造成產品出貨延遲。

野村（Nomura）經濟學家今天發布報告指出：「中國封城已開始造成生產中斷。」

中國經濟原本已因與疫情無關的壓力而正在降溫，壓力來自官方努力迫使當地地產開發商和其他企業降低已大增的債務水準，但此舉債規模卻是中國過去20年經濟蓬勃發展的動力來源。

中國最新一波封城中，最大城市是位在西部擁有1300萬人口的西安。它對製造業的重要性，雖然比不上2020年最先爆發疫情而封城的武漢；但西安有的工廠，卻是負責生產智慧手機用晶片 、汽車零件及其他產品，供應對象遍及全球和中國品牌。

韓國的三星（Samsung）和美國的美光（Micron）在西安受封城影響的工廠，是生產智慧手機、個人電腦（PC）和伺服器所需DRAM及NAND記憶體晶片。兩企業皆表示會仰賴他處工廠來彌補減產，盡可能縮小衝擊；但美光已表明，部分出貨恐怕會延遲。

根據惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）駐首爾分析師雪莉‧張（Shelley Jang）的說法，三星的NAND晶片42%在西安廠生產，而西安生產的NAND占全球供應的15%。全球使用的NAND晶片1/3由三星製造。

雪莉‧張在一封電子郵件中表示，西安封城時期若進一步延長，將對NAND快閃記憶體供應帶來負面影響。目前情況為產品供應增添更多不確定性。

中國當局也已將上海南方的寧波市部分地區封城，而寧波是全球最繁忙港口之一。這正使得貨運處理速度更慢，並可能造成本已高漲的海運費用進一步攀升。

此外，中國中部河南省有120萬人口的禹州市，已自6日開始封城。隔鄰的山西省，在永濟市的一座火車站發現病毒蹤跡後，這座城市也禁止進入並展開大規模採檢。

中國對COVID-19採取「清零策略」，嚴格控制民眾旅行和企業活動，使得當地新增病例一直維持相對低落。中國當局今天通報，境內新增174例確診，其中57例在西安，56例在河南省。

相較於美國和其他國家努力讓防疫管制措施盡可能對經濟衝擊最小，中國對COVID-19採取的零容忍策略，卻正讓國家經濟付出重大成本。