悼國會暴亂 眾院默哀 共和黨僅錢尼父女出席

國會眾議長波洛西6日率領眾院民主黨國會議員多人參加紀念國會暴動一周年活動。右為參院多少黨領袖舒默。(美聯社)

眾院議長波洛西 6日率十餘名民主黨眾議員在議場對去年同一日期發生的國會山莊暴動默哀悼念，共和黨 眾議員只有麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)參與；多數共和黨人拒絕清算前總統川普 對暴動案該負的責任，麗茲‧錢尼指責共和黨高層已然變質，反映全黨的未來「極令人擔憂」。

前副總統錢尼(Dick Cheney)6日也陪同女兒麗茲‧錢尼至國會出席活動；他談到當前共和黨高層時表示備感失望，並指出10年前自己還在華府時，共和黨領導階層與今日天差地遠。

國會山莊報(The Hill)報導，波洛西向暴動案當天在國會山莊的全體工作人員致敬，尤其是匆忙搬走裝有經各州認證選舉人票箱子的職員，還有保護國會大廈、性命面臨危險的員警。

波洛西指出，國會人員及警方在2021年1月6日及7日，堪稱國家民主體制的捍衛者，勇氣及愛國情操依然令人振奮；她另提及執法人員把暴徒完全由國會山莊驅逐之後，國會議員們決定完成2020年選舉結果的認證，「叛亂因此失敗」。

國會山莊暴動案發生一年後，當初不願認輸、煽動暴民攻入國會的川普，猶在鼓吹2020年選舉遭「偷走」；很多共和黨人不願牴觸川普，全國團結仍遙不可及。

波洛西指出，回想那個最黑暗的日子，必須銘記叛亂事件不僅攻打國會建築，還會重傷民主體制本身。

麗茲‧錢尼承認，6日前來國會山莊參加暴動案一周年紀念的共和黨人寥寥可數，既反映共和黨目前處境，還令人十分擔憂，「國家前途岌岌可危，很多時候全體國人必須團結起來，以捍衛憲法。」

國會山莊暴動案以來，因麗茲‧錢尼多次拒絕接受川普的選舉舞弊論，眾院共和黨人已把她逐出黨職；後來麗茲‧錢尼接受波洛西之邀，參與眾院調查暴動案特別委員會，只有另一名共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)陪同參與。

共和黨國會議員6日大致沒現身國會山莊，原因在國會處於休會期，此外沒幾人願出席紀念暴動案一周年的各項活動；許多共和黨參議員6日前往喬治亞州，參加已故參議員艾薩克森(Johnny Isakson)的葬禮。