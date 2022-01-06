國會暴亂「如利刃抵國家喉嚨」 拜登激烈用詞前所未有

拜登 總統6日對去年同一日期發生的國會山莊暴動案發表演說，痛批暴動案有如持利刃抵著國家喉嚨，用詞憤怒激烈前所未有；今日美國報(US Today)指出，拜登雖未直指前總統川普 ，但眾人皆知他在談誰、談論什麼，電視新聞界認為拜登對待川普、川普不斷撒謊的態度，似乎發生重大轉變。

拜登演說之激動憤怒，讓電視界出乎意外；財金新聞頻道MSNBC記者格勞德(Eddie Glaude)表示，以前瞧過拜登發火，但這次是前所未睹，沒瞧過任何總統這麼做，遑論在全國電視演講直播。

格勞德指出，拜登有所轉變，不再採守勢，而是出擊危害民主體制的人。

此外拜登用詞不再含糊，日前他在國會山莊眾院 大樓外便說，「他 (指川普) 把自尊心受傷，看得比我國民主體制或憲法還重要，無法接受自己敗選。」

拜登另說，「他(指川普)不僅是前總統，還是敗選的前總統」；此言令川普大為光火，拜登發言後沒多久，川普就發聲明炮轟拜登。

有線電視新聞網(CNN)記者柯林斯(Kaitlan Collins)表示，自己曾認為拜登6日的演說，去年前就職時就該講，但當時拜登選擇把重點放在治療國家分裂，想帶來希望。

CNN主播布利哲(Wolf Blitzer)則表示，自己沒聽過現任總統用這樣的措詞譴責前總統為撒謊的人、威脅國家民主；布利哲更早形容拜登發表「力道極強、非常重大的演說，可能是他出任美國總統以來，最重要的發言」。

當然電視新聞界並非一面倒肯定拜登演說；不僅川普發表一貫暴跳如雷的回應，布希時代白宮發言人、福斯新聞網(Fox News)主播裴瑞諾(Dana Perino)形容拜登的發言「較以往尖銳，相當政治化，我想說，就很多方面引發爭議」。

福斯新聞網另位主播拜爾(Bret Baier)形容拜登演說為「力道很強、很強勢，特指前總統(川普)，是拜登就職以來之最」。

今日美國報則評論說，拜登演說契合當前，全國憤怒程度應該像拜登，直指謊言就是謊言；民主體制一直遇到威脅應受到關注，拜登的修辭技巧不見得令人銘記，但這次演說值得念茲於心。