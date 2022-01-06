擺脫疫情遙遙無期 白宮漸傾向「與病毒共存」

紐約市一名男子走過新冠疫苗接種站前 ，拜登前幕僚團成員發表公開信，主張應將病毒傳播視為「新常態」。(Getty Images)

去年7月國慶日前夕，拜登 總統公開宣布美國「擺脫疫情 之日已近」，但現在何時能擺脫疫情變得遙遙無期；六名前拜登幕僚團成員發表公開信，主張應將病毒傳播視為「新常態」，而拜登政府近來的發言，也愈發傾向於「與病毒共存」。

6日出版的「美國醫學會期刊」(JAMA)上刊登三封由政權交接期間拜登新冠疫情幕僚團隊成員所寫的公開信，呼籲拜登政府應為疫情制定「全新的戰略」，其主軸是將新冠病毒視為「新常態」，也就是不必指望消滅病毒，而是要認定病毒會永遠存在。

拜登前幕僚發公開信 促「視病毒為新常態」

紐約時報報導說，這三封公開信是對拜登政府「非同尋常但甚有禮貌」的批評，有成員對拜登政府防疫「單押寶疫苗 」，減少談及口罩重要性表示「失望」；也有成員對政府應付變種病毒措手不及感到灰心，因為團隊早已示警過，且聯邦政府仍未有效將檢測與治療嵌合起來。

公開信說，政府不能陷入「永久性緊急狀態」的泥沼，要準備好應對隨時會爆發的疫情，而政府該做的事包括：為各種措施的觸發機制制定更具體的定義；加速開發新的疫苗及治療方法；更全面而即時地蒐集疫情數據；將公衛團隊成員延伸到社區鄰里間；擴大口罩及檢測試劑量能；升級公衛基礎建設等。

華爾街日報報導則說，雖白宮發言人莎奇(Jen Psaki)6日表示，拜登的「終極目標」仍是「戰勝病毒」，但是拜登政府近期的言談顯示，政府逐漸轉向於要讓美國民眾意識到，病毒將成為民眾「日常生活的一部分」。

面對Omicron變種病毒擴散，近期政府官員開始表示，「非常多」美國民眾將會染疫；但拜登也說，只要能夠普遍接種疫苗，就能得到保護，讓Omicron的影響在可控範圍內。

對於近日許多學校重啟遠距教學，白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)也說，學校應該保持開放，不單家長希望如此，拜登更積極要求應這樣做；莎奇6日也說，「現階段」政府的重點，是如何降低住院及病歿數字，並推出更多治療方法。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點