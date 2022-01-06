我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

食物長蛆、新冠疫情...約克維奇下榻旅館狀況特多

網球無敵卻不擅政治 約克維奇高調豁免接種 自陷困境？

記者張聲肇╱綜合報導
西班牙網球名將納達爾認為約克維奇自己知道澳網參賽的防疫條件，但他有個人決定的自由。(Getty Images)
西班牙網球名將納達爾認為約克維奇自己知道澳網參賽的防疫條件，但他有個人決定的自由。(Getty Images)

美聯社6日專欄文章指出，約克維奇還沒入境澳洲就高調公開豁免接種，如今陷入當地政府的防疫困境，可能無緣澳網公開賽，徒為(網球術語)「沒人強迫的錯誤」(unforced error)一詞增添新意；在網球他打遍天下無敵手，卻完全不擅長玩政治。

文章說，他其實可以像納達爾(Rafael Nadal)等參賽者一樣，乖乖接種疫苗；否則，就算賽事主辦人提利(Craig Tiley)所稱少數可免打疫苗球員有他，就別吭聲地默默出場比賽，也沒人會故意找麻煩；偏偏他就要在杜拜轉機赴澳時，上推特吹一下「即將帶著豁免許可」赴澳參賽，還喊一聲2022加油！

他飛抵墨爾本國際機場，正值澳洲人已忍受避疫封閉一整個月，海關也剛對外開放沒幾天，就算手上有一紙免接種特許狀，也難免不引人側目。

澳洲總理莫里森6日說，「我們的規定很清楚，你得提出醫學豁免的理由，他不具備有效的醫學豁免書。我們只好在海關執法。」

約克維奇很大牌，沒錯，大牌到塞爾維亞總統也要跟著「民族情緒」公開向澳洲叫陣，「別欺負全球最佳網球選手」，要求澳洲「立刻放人」；但能多快放人，要看澳洲當局處理約克維奇「上訴」案多久結束。

根據墨爾本「年代報」報導，約克維奇以前六個月曾確診染疫為由，申請免接種疫苗，若然，上訴「審判」或裁決很快就可結案，因為澳洲公衛當局兩度書面告知提利，以確診過為由申請免隔離入境礙難批准。

莫里森說，如果約克維奇提不出足夠的證據，「那麼他不會受到不一樣的待遇」。記者追問，是不是故意拿約克維奇開刀？莫里森承認，也許有幾個選手拿同樣的豁免接種簽證悄悄溜進澳洲，但這些人至少夠聰明，沒大聲喧嚷免接種入境。

全球種子排名第一的澳網九冠王約克維奇，遭到澳洲政府禁賽。澳洲大批球迷6日到約克維...
全球種子排名第一的澳網九冠王約克維奇，遭到澳洲政府禁賽。澳洲大批球迷6日到約克維奇在澳洲下榻的旅館前，集會聲援。(路透)

澳洲 約克維奇 疫苗

上一則

布林肯：美日將合作發展新工具 威懾中俄

下一則

國會暴徒多「從輕發落」… 三分之二裁決低於量刑建議

延伸閱讀

墨爾本居民反對約克維奇入境 是這個原因

墨爾本居民反對約克維奇入境 是這個原因
約克維奇獲得醫療豁免 理由是不能說的秘密？

約克維奇獲得醫療豁免 理由是不能說的秘密？
澳洲網協盼速審約克維奇案 法官斥：尾巴不能搖狗

澳洲網協盼速審約克維奇案 法官斥：尾巴不能搖狗
食物長蛆、新冠疫情...約克維奇下榻旅館狀況特多

食物長蛆、新冠疫情...約克維奇下榻旅館狀況特多

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53

超人氣

更多 >
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星
1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休
又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」