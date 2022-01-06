布林肯：美日將合作發展新工具 威懾中俄

美國國務卿布林肯。美聯社 蔡佩芳

美日外相防長6日舉行2加2會談，討論印太與全球安全，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）細數中國大陸、俄羅斯和北韓 對區域和全球穩定造成的威脅，亟需深化合作，強化現有工具並發展新工具，美日將在國防科技議題上合作，應對極音速威脅和發展太空能力。

此外，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）6日在智庫活動表示，美國需要強化在亞洲的經濟、商業和貿易參與，並稱這將是未來一年美國印太政策的要素。

坎伯表示，隨著中國大陸影響力成長，這的確是美國要加強的領域，除了傳統貿易行為，還包括數位參與及技術標準制定。

坎伯說，美國對台立場不變，美國的一個中國政策支持兩岸和平對話與往來，美國致力提高嚇阻力量，並和區域夥伴交換意見，確保一道致力於維持台海和平穩定。

布林肯表示，中國大陸和俄羅斯持續破壞全球秩序，北京的挑釁行動增加台海與南海緊張，莫斯科在烏克蘭邊界增兵，威脅烏國乃至全歐洲的和平穩定，中俄正在深化軍事合作，北韓試射飛彈對區域造成威脅，美日合作對區域穩定至關重要。

布林肯去年3月首次以國務卿身分出訪，首站就是日本 ，當時兩國就舉行2+2會談，強調應對中國大陸的挑戰。

布林肯說，一年來，美國持續與盟友夥伴如印度、澳洲、日本、南韓等國密集協調，整合資源與戰略，設定目標，強化合作，沒有任何國家能獨力應對疫情、安全和經濟脅迫等挑戰，要達成自由開放印太地區的共享願景，盟友角色空前重要。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）表示，美日同盟是印太地區和平繁榮的基石，面對北韓的野心和中國大陸的挑戰，美日正在採取行動強化「綜合威懾力量」，包含剛剛完成的美日雙邊演習。

日本的外務大臣林芳正和防衛大臣岸信夫致詞時則未提及中國大陸；林芳正說，國際社會面臨戰略格局轉變、具侵略的片面改變現狀意圖、威權主義擴張等多重挑戰，美日團結發揮領導作用空前重要。

布林肯說，雙方將就駐日美軍經費負擔簽署新的五年協議，以及發布一項新的研究和發展協議，號召兩國的科學家和工程師在先進防衛科技議題上合作研究，包含如何應對極音速威脅和發展太空能力。