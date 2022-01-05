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國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

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國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

編譯陳韻涵林梅婕／綜合5日電
川普支持者去年1月6日當天在國會大廈外集合。(美聯社)
川普支持者去年1月6日當天在國會大廈外集合。(美聯社)

國會暴動周年，美聯社與華盛頓郵報訪問數十名國會議員，了解這群見證美國民主空前威脅的目擊者，卻也同時身為受害者的心理波折與創商；國會遭攻擊後引起的恐懼和創傷壓力症候群，至今仍深深影響眾多議員和國會職員。

四處急找掩護、打電話給家人

美聯社在國會暴動周年前夕，訪問十位事發當時躲在旁聽席的聯邦眾議員，闡述當時躲避前總統川普支持者的情景；當時約36位眾議員在國會警察護送下，抵達安全的眾院旁聽席後，他們全都坐在大理石地板上，尋找掩護。

這群受困的眾議員聽著暴徒的聲音逼近，他們打電話給家人，四處尋找可充當武器的工具，做好準備應戰的心理準備；許多人認為，他們可能送命。

一名川普支持者去年1月6日當天手持聖經在國會大廈外。(美聯社)
一名川普支持者去年1月6日當天手持聖經在國會大廈外。(美聯社)

「他們先撤離，結果忘了我們」

「當我抬頭一看，明白我們四面楚歌。」曾因戰功被授予銅星勳章的眾議員克勞(Jason Crow)說，「他們先撤離了眾院議事堂，結果忘了我們。」

經過約一小時，這群人才獲救並安然無恙地離開國會山莊。

突然一聲槍響 情勢急遽升高

眾議員表示，躲藏期間飽受暴亂聲響震懾；防毒面具的嘶嘶作響、走廊上催淚瓦斯的爆裂聲此起彼落，暴徒敲打門窗、砸破玻璃的聲響震耳欲聾；霎時間，眾議員身後僅幾呎的門鎖嘎吱作響，就在眾人擔心門把被旋開之際，一聲槍響劃破天際。

三度派駐伊拉克與阿富汗的克勞說：「我這一生聽過很多槍聲，我很清楚那就是，我知道情勢急遽升級了。」

警擊斃女川粉 眾議員憂槍戰

那聲槍響由國會警察柏德(Michael Byrd)擊發，他在暴動中擊斃女川粉巴比特(Ashli Babbitt)；儘管這聲槍響嚇退了部分暴徒，但對於受困的眾議員而言，許多人想像慘烈情況可能才要開始。

眾議員威爾契(Peter Welch)說：「我想我們都想像了大規模槍擊案的情況，那是很恐怖的時刻。」

去年1月6日，第一批衝進國會大廈的川普支持者，在參院議事廳外遊蕩。(美聯社)
去年1月6日，第一批衝進國會大廈的川普支持者，在參院議事廳外遊蕩。(美聯社)

華郵則訪問20多名參眾議員，談及過去一年國會如何在恐懼氛圍下運作和工作情緒。

昆斯：超過半年不和8共和黨參議員說話

參院少數成員對國會暴動事件的憤怒絲毫未減，參議員昆斯(Christopher Coons)和柯洛布查(Amy Klobuchar)坦言，忘不了攻擊當天發生的事。

昆斯表示，自己超過六個月，都不曾向那八位反對承認拜登當選的共和黨參議員說過任何一句話。

柯洛布查則表示，每次與這八位同僚開會，就會想起他們當天的所作所為。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾議員 參議員 眾院

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