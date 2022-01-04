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新冠確診病例激增 拜登急令追加口服藥訂單

記者張文馨／華盛頓報導
新冠變種病毒Omicron肆虐，美國日增確診人數突破百萬，總統拜登4日表示，已向製藥大廠輝瑞（Pfizer）追加抗病毒藥物訂單，盼數月內交付2000萬份的新冠口服藥物Paxlovid。圖為輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物Paxlovid。美聯社
新冠變種病毒Omicron肆虐，美國日增確診人數突破百萬，總統拜登4日表示，已向製藥大廠輝瑞（Pfizer）追加抗病毒藥物訂單，盼數月內交付2000萬份的新冠口服藥物Paxlovid。圖為輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物Paxlovid。美聯社

新冠變種病毒Omicron肆虐，美國日增確診人數突破百萬，總統拜登4日表示，已向製藥大廠輝瑞（Pfizer）追加抗病毒藥物訂單，盼數月內交付2000萬份的新冠口服藥物Paxlovid；輝瑞表示，最早的1000萬份口服藥可望在6月底前完成交貨。

美國食品藥物管理局（FDA）上月22日批准Paxlovid，協助12歲以上、超過40公斤的染疫者居家治療，降低重症風險；白宮當時宣布，已購買1000萬份，1月底前可到貨26.5萬份。

但美國在疫情結束後爆發確診潮，使狀況再度升溫，除了原先預定的1000萬份外，拜登4日聽取新冠簡報，宣布追加訂單，並稱在數月內可交貨。

「我們需要更多，這是目前我們評估可能需要的數量。」拜登說，美國訂單為全球最多，這些藥物可望顯著降低新冠患者的住院數和死亡數。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，輝瑞得花數月提高新冠口服藥的產能；此外，根據評估，美國受Omicron的影響會在本月達到高峰，這表示，當多數口服藥交付到患者手上時，變種病毒的影響力也在衰退。

輝瑞4日透過聲明表示，最早的1000萬份口服藥可望在6月底前完成交貨，剩下的1000萬份可能在9月底前交貨。

研究結果顯示，Paxlovid被證明能有效對抗Omicron，能降低近9成的重症率和死亡率。

根據用藥建議，染疫者在出現症狀後5天內服用30錠，可出現最佳效果，有效降低重症；使用方法為，每12小時一次、每次3錠，包含兩錠抗病毒藥物以及一錠低劑量的抗愛滋病毒藥物利托那韋（Ritonavir）。

輝瑞 拜登 Omicron

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