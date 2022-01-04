不滿中國施壓 美與北約9國挺立陶宛

美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國國務卿布林肯 3日與北約9個成員國外長通話，再次關切中國脅迫立陶宛 。國務院表示，10國外長強調在北京 對立陶宛政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們聲援立陶宛。

立陶宛與台灣互設代表處面臨中國施壓，立陶宛對中貿易也頻遭阻礙，引發美歐多國關切。布林肯近期與義大利、法國、德國、英國與歐盟外長通話時皆相繼關切此事，堅定聲援立陶宛。

布林肯9日與北約組織會員國保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛等9個中東歐成員國外長通話，中國脅迫立陶宛再次成為談論重點主題之一。布林肯與9國外長強調在中國對立陶宛政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們聲援立陶宛。

台灣外交部感謝美歐一起支持立陶宛，呼籲更多歐洲國家共同表達團結力量，並表示台灣、立陶宛、美國等民主夥伴「都是站在歷史正確的一方」。

台灣外交部歐洲司長陳立國4日指出，北京持續以政治、經貿等手段對立陶宛政府、民間廠商、與立陶宛密切聯繫的跨國企業升高壓力，企圖強迫他們屈服，這些卑劣行為讓人反感，也讓國際社會關切譴責。

中國外交部發言人汪文斌稱，敦促美方不要為立陶宛錯誤言行辯解。他表示，「立陶宛背信棄義，公然製造一中一台，損害中國主權和領土完整。美方不僅一再為立方一中一台的錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容台獨勢力小圈子，這只能讓國際社會質疑美方聲稱堅持一中政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。」