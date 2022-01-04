我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

快看世界／家用快篩盒 這些情況下「假陽性」

讀賣新聞：中國武統邁最終階段 備戰登陸台灣

中央社東京4日綜合外電報導
日媒指出，去年中國軍機擾台次數大增，中國正確保武力犯台關鍵的制海與制空權，圖為運油20。(圖／台空軍司令部提供)
日媒指出，去年中國軍機擾台次數大增，中國正確保武力犯台關鍵的制海與制空權，圖為運油20。(圖／台空軍司令部提供)

日媒指出，去年中國軍機擾台次數大增，中國正確保武力犯台關鍵的制海與制空權，並逐步獲得從空中同時攻擊陸海空的能力，中國攻台的準備進入最終階段，即備戰登陸台灣本島。

日本讀賣新聞報導，根據台灣國防部的資料，中國軍機去年侵入台灣防空識別區（ADIZ）次數大增，共約250次、總計960架次；去年9月16日到12月底的3個半月期間共約500架次，是2020年同期約150架次的3倍以上。

多名相關人士分析，中國軍機侵入台灣的ADIZ，乍看是牽制台美關係，實則為實戰的訓練行動。

例如共機在2021年10月曾一度最多有52架次侵入台灣ADIZ，包含預警機、巡邏機、戰鬥機、戰略轟炸機等，是可同時攻擊陸海空各領域的組合，甚至連直升機 闖ADIZ，看似為特戰部隊機降的訓練。

此外，中國的戰略轟炸機曾多次飛越沖繩本島與宮古島間的宮古海峽南下西太平洋，抵達可用巡弋飛彈攻擊美國關島的距離再折返；去年11月曾有中國戰略轟炸機與空中加油機同時侵入台灣ADIZ，通過巴士海峽北上台灣東側海域上空。

相關人士分析，中國此舉是為讓轟炸機的護航戰機可擴大行動範圍，並可攻擊接近台灣的美國航艦打擊群與美軍關島基地。

報導引述台灣國防部去年12月向立法院遞交的「因應2025年中共全面犯台 國軍強化戰力作法」書面報告指出，台灣方面設想中國攻台有四階段，依序為從中國本土以飛彈攻擊、以電磁癱瘓台灣軍事設施、確保制空與制海權拒止美軍等外國介入，以及最後的登陸台灣本島。

報導指出，中國似乎正為實現第三階段的掌握制空與制海權，使軍機的訓練行動日益頻繁。中國武力犯台的作戰準備，事實上已將焦點推進到最終階段，即增強配備登陸不可或缺的兩棲攻擊艦。

台灣國防部報告顯示，中國為登陸地形複雜的台灣西岸需要兩棲攻擊艦，截至2021年4月只有一艘服役，現階段正規運輸載具不足，無法一次將所有部隊送上台灣本島；即使第2艘與第3艘進入試航，還需要時間訓練。

報導說，但中國達成武力統一，習慣民主政治的台灣民眾很有可能反抗發展為游擊戰，屆時中國須長期派駐軍隊或武警駐留，造成軍事費用高漲，甚至讓中共喪失威信；因此習近平政權雖準備武統台灣，但還是以「和平統一」為優先。

報導引述中國軍方相關人士說，即使以和平統一為優先，但不能允許台獨；若2024年台灣總統大選選出主張獨立的新總統，中國極有可能對台採取「懲罰」行動。

例如對台灣部分都市進行空襲，或攻擊離島等，若進行一時性、限定性的軍事行動，屆時美國為避免升級紛爭，將不會採取軍事報復；中國國家主席習近平也可留下對台採取直接行動的的歷史功績。

國防部 習近平 中共

上一則

影響鉅..民主黨將推翻「費力把事拖」 曼欽強烈反對

下一則

不滿中國施壓 美與北約9國挺立陶宛

延伸閱讀

日本京都風雪吹倒樹木卡鐵軌 跨年夜乘客受困JR列車

日本京都風雪吹倒樹木卡鐵軌 跨年夜乘客受困JR列車
義大利恐千萬人隔離 專家憂全國癱瘓「快放寬規定」

義大利恐千萬人隔離 專家憂全國癱瘓「快放寬規定」
彭博：明年中國軍機擾台次數將增加 區域衝突疑慮升高

彭博：明年中國軍機擾台次數將增加 區域衝突疑慮升高
勒索軟體威脅國安 美日擬合力對抗「來自中俄的攻擊」

勒索軟體威脅國安 美日擬合力對抗「來自中俄的攻擊」

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了
二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起