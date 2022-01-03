疫情燒不停 佛州確診2周內激增948% 國會大廈也淪陷

在高度傳播的Omicron變種在全美引發巨大的感染和住院浪潮下，佛州的新冠確診案例在短短2周內增加了948%。圖為佛州一家養老院的八旬老人正在接種新冠疫苗。（Getty Images）

在高度傳播的Omicron 變種在全美引發巨大的感染和住院浪潮下，佛羅里達州 的新冠確診案例在短短兩周內增加了948%。

「衛報」報導，雖然有證據表明Omicron是一種更溫和但具有高度傳染性的變種，但仍然會對美國和全世界未接種疫苗的人造成可怕傷害。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）也呼籲與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒的嚴重程度，但此期間新冠肺炎 住院患者的一周平均增加40%以上。

根據路透的統計，儘管許多地區的篩檢供不應求，但全美的病例數仍增加100%以上，而且在過去7天裡的平均感染人數也達到每天41萬8000人。以佛羅里達州為例，地方和州政府官員警告說「居民有時要排上數英里長的隊伍、等待數小時才能接受篩檢」。

與此同時，國會大廈的主治醫生3日表示「在華盛頓特區，國會的新冠病例數正經歷『前所未有的上升』」，國會一周平均陽性率從11月底的1%飆升至13%。根據截至12月15日的有限樣本，國會中大多數感染新冠病毒的人群中，其中Omicron變種約佔61%、Delta病毒株約佔38%。

新冠肺炎已在美國造成超過82萬人死亡，同時還徹底改變人們的生活和工作，並擾亂教育等公共系統。然而部分專家和分析師仍希望Omicron最終朝「常態」邁進，也就是新冠肺炎長期存在但造成破壞較小。