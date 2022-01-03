華郵：國會暴動發生一年多 極右派陰謀論團體爆內鬥

華盛頓郵報報導極右派陰謀論團體之間爆發內鬥，圖為去年9月支持川普的集會中有人身穿匿名者Q的T恤。(Getty Images)

華盛頓郵報 報導，國會暴動發生一年多以來，極右派陰謀論團體之間爆發內鬥，在已經飽和的小眾市場爭取粉絲及財源。原本受到陰謀論支持者愛戴的前總統川普 ，因為公開透露已打補強針並支持新冠疫苗，被「匿名者Q」(QAnon)成員嘲諷為「疫苗銷售員」，前任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)去年11月譴責某些陰謀論說詞「一派胡言」(total nonsense)，更讓陰謀論死忠成員怒不可遏。

報導指出，網路人氣指數最高的幾個極右派陰謀論組織，2021年裡耗費大量時間企圖證明川普勝選結果遭竊，但所有嘗試卻都宣告失敗，承受壓力則包括支持者緊咬不放要求追根究底，信奉陰謀論的小眾市場已經飽和，繼續追查各種陰謀論假設需要可觀成本，打官司所衍生的訴訟花費則要數百萬元。

推特(Twitter)、Gab及Telegram等社群平台，如今成為陰謀論陣營各大要角彼此攻擊的戰場，相互指責對方為撒旦崇拜者、共產主義者、戀童癖或冒牌愛國者以及斂財份子。華盛頓郵報分析，陰謀論團體內鬥反映了極右派不實訊息產業商機萎縮的現實：粉絲贊助金額變少、訂閱流失、造勢活動及會議付費廣告收入下跌，從陰謀論著作到各種商品的銷售成績紛紛走低。

專門研究陰謀論組織及極右派團體社群網站 言論的蒙茅斯大學(Monmouth University)傳播學研究生莎拉‧艾尼安諾(Sara Aniano)指出，「匿名者Q」核心人物Q有頗長一段時間銷聲匿跡，陰謀論陣營出現領導空窗期，原本身為效忠者的許多陰謀論網紅，開始積極爭取霸主地位，想要成為領導陰謀論運動的新一代領袖。

她說，少了像川普一樣的人擔任總統，加上Q不見蹤影，陰謀論支持者變得無所適從，不知應該聽誰指揮。她分析：「Q的一字一句曾如教條般受到信仰，但現在彷彿出現一百種版本的聖經，沒人知道究竟哪個版本是最正確的。」

華盛頓郵報指出，陰謀論支持者之間的互鬥，2021年底11月間浮上檯面。

威斯康辛州肯諾沙(Kenosha)2020年夏天爆發種族抗爭街頭衝突，白人青少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)持半自動步槍射死兩人而遭殺人罪起訴，但2021年11月獲陪審團裁定無罪，五項罪名皆不成立，瑞登豪斯獲判無罪之後接受福斯新聞網(Fox News)卡爾森(Tucker Carlson)專訪時說，先前辯護律師團成員，包括挺川律師伍德(Lin Wood)，都不是真心誠意幫忙辯護。他說，這些律師都是為了「個人利益」，「並不是真的在幫我避開牢獄之災」。