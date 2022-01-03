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5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

國會警察局長：如今面臨威脅風險比一年前更高

挑戰美國影響力 中俄愈走愈近

編譯李京倫／報導
去年八月，俄羅斯和中國在寧夏舉行代號「西部合作2021」的大規模聯合軍事演習。（路透）
去年八月，俄羅斯和中國在寧夏舉行代號「西部合作2021」的大規模聯合軍事演習。（路透）

華爾街日報報導，中國與俄羅斯軍事合作，對美國影響力構成新的挑戰。中俄聯合舉行軍事演習和分享技術，被解讀為旨在限制美國的海外影響力。

美國國家情報總監辦公室發布報告說，中俄現在的關係比過去60年來任何時候更緊密。美國維吉尼亞州智庫「海軍分析中心」俄羅斯軍事專家考夫曼說：「中俄是兩個截然不同的威脅，但考慮到這種合作，這兩個威脅現在相互關聯。」

分析家和美國官員指出，美國遏制中俄使中俄基於利害關係而聯手，集中資源和情報來對付共同對手美國。分析家說，中俄渴望限制美國的影響力及軍事和金融實力，認為如果兩國攜手合作將更可能成功。

去年8月美國苦於應對阿富汗的混亂局面時，中俄軍隊在中國西北部進行軍事演習。分析家說，這次演習是首次使用中俄聯合指揮和控制的方式，意味如果對美國採取行動，中俄協調能力會增強。

俄國總統普亭曾在2019年說，俄中正在共同開發中國的反飛彈預警系統。次年，他說俄國在為中國軍方提供敏感的技術援助。俄國官媒後來報導，中俄正在開發一種絕密潛艦。另外，中國開發先進電腦晶片，讓俄國能獲得被西方制裁切斷的軍事技術。

已解密的「2019年全球威脅評估」是美國情報界第一份將中國和俄國一起列為地區威脅的報告。報告寫道：「我們預期這兩國將合作對抗美國的目標。」

分析家說，中國和俄國並沒有正式結為防務聯盟，而且不太可能透過結盟所需的軍事和政治承諾而放棄任何自主權。即便如此，這兩個國家日益加強的關係被認為足以影響到與美國的關係。

南京大學國際關係研究院院長朱鋒說：「改善與俄羅斯的關係是中國可以利用的重要籌碼，這是回應美國遏制中國的手段之一。」

美國若要離間中俄兩國，可採行的策略之一是軟化對俄態度，並誘使俄國與中國疏遠，不過軍事分析家說，這套策略仍在萌芽階段，尤其是美國似乎不願意拿出讓俄國願意與中國疏遠的政治和經濟誘因。

隨著俄國重兵集結烏克蘭邊境，美俄長期緊張關係加劇，美方說服俄國切斷與中國防務合作似乎不太可能有成果。考夫曼說：「你永遠無法說服俄羅斯，讓他們覺得應該與中國這樣的強國為敵。」

俄國 俄羅斯 維吉尼亞州

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