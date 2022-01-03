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5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

國會警察局長：如今面臨威脅風險比一年前更高

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

記者陳言喬／即時報導
中國的核武數量一直增加，圖為參加閱兵的解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。（新華社）
中國的核武數量一直增加，圖為參加閱兵的解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。（新華社）

中國、俄羅斯、美國、英國、法國五個核武器國家領導人共同發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」。中國外交部副部長馬朝旭解讀，這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現了五國防止核戰爭的政治意願，也發出了維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。

新華社報導，馬朝旭在五國領袖發表聯合聲明後接受媒體採訪，介紹聯合聲明的重要意義和中方關於加強核領域全球治理的主張。

馬朝旭說，新年伊始，中、俄、美、英、法五個核武器國家共同發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」，強調核戰爭打不贏也打不得，重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家。

他表示，當前，世界百年變局和世紀疫情交織疊加，國際戰略安全領域面臨許多重大挑戰。五核國領導人發表聯合聲明，有助於增進相互信任，以協調合作代替大國競爭，對於構建總體穩定、均衡發展的大國關係也具有積極意義。

馬朝旭說，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國採取共同行動發揮了有力的引領作用。在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有分量的聲明起到了重要的推動作用。

馬朝旭表示，五核國既是聯合國安理會常任理事國，也是「不擴散核武器條約」法定的核武器國家，都負有防止核戰爭、維護世界和平的共同責任。五國理應以聯合聲明為新的起點，增進互信，加強協作，為建設持久和平、普遍安全的世界發揮積極作用。

他還強調，中國始終堅持自衛防禦的核戰略，奉行不首先使用核武器政策，將核力量維持在維護國家安全需要的最低水準，這本身就是對全球戰略穩定的重要貢獻。

公開資料顯示，目前擁有核武的國家除了中美英法俄以外，還有以色列、伊朗印度、巴基斯坦、北韓等多國，他們或在研發或有的核彈已服役，根據「不擴散核武器條約」，合法擁核國家為中美英法俄；非法擁核國家為印度、巴基斯坦、北韓；匿核國家包括以色列、伊朗。

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