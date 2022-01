拜登通話烏克蘭總統：若俄入侵 美國將「果斷回應」

白宮在聲明中說,美國總統拜登 今天在電話中告訴烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy),若俄羅斯 進一步侵犯烏克蘭,美國和盟邦將「果斷回應」。

路透報導,近來俄羅斯在烏克蘭邊境集結約10萬大軍,局勢緊張。拜登數天前剛與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在1個月內第二度通話。

拜登和澤倫斯基今天通話後,白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在聲明中說:「拜登總統表明,若俄羅斯進一步侵犯烏克蘭,美國和盟邦及夥伴將果斷回應。」

法新社提到,莎琪在聲明中還說,拜登重申「美國對烏克蘭主權和領土完整的承諾」。

根據白宮說法,拜登與澤倫斯基為接下來一連串就因應危機的外交會議商討籌備事宜。

澤倫斯基在推特(Twitter)上表示,他們論及維護歐洲和平及防止緊張局勢進一步升高的聯合行動。

他推文說:「今年首場與美國總統的國際談話證明了我們關係特殊。」他還說,他們談到烏克蘭、美國及夥伴維護歐洲和平及防止緊張局勢進一步升高的聯合行動,以及改革與去寡頭化議題,「我們感謝對烏克蘭堅定不移的支持」。

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.