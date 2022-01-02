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拜登通話烏克蘭總統：若俄入侵 美國將「果斷回應」

中央社／華盛頓2日綜合報導
美國總統拜登（右）在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基（中），若俄羅斯進一步侵犯烏克蘭，美國和盟邦將「果斷回應」，左為俄羅斯總統普亭。（Getty Images）
美國總統拜登（右）在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基（中），若俄羅斯進一步侵犯烏克蘭，美國和盟邦將「果斷回應」，左為俄羅斯總統普亭。（Getty Images）

白宮在聲明中說，美國總統拜登今天在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），若俄羅斯進一步侵犯烏克蘭，美國和盟邦將「果斷回應」。

路透報導，近來俄羅斯在烏克蘭邊境集結約10萬大軍，局勢緊張。拜登數天前剛與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在1個月內第二度通話。

拜登和澤倫斯基今天通話後，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）在聲明中說：「拜登總統表明，若俄羅斯進一步侵犯烏克蘭，美國和盟邦及夥伴將果斷回應。」

法新社提到，莎琪在聲明中還說，拜登重申「美國對烏克蘭主權和領土完整的承諾」。

根據白宮說法，拜登與澤倫斯基為接下來一連串就因應危機的外交會議商討籌備事宜。

澤倫斯基在推特（Twitter）上表示，他們論及維護歐洲和平及防止緊張局勢進一步升高的聯合行動。

他推文說：「今年首場與美國總統的國際談話證明了我們關係特殊。」他還說，他們談到烏克蘭、美國及夥伴維護歐洲和平及防止緊張局勢進一步升高的聯合行動，以及改革與去寡頭化議題，「我們感謝對烏克蘭堅定不移的支持」。

美國和俄羅斯代表預定將於9日到10日在日內瓦舉行會談；俄羅斯和北大西洋公約組織（NATO）理事會會議預計12日召開；俄羅斯和歐洲安全暨合作組織（OSCE）13日舉行會談。

拜登先前表示他告訴普亭，俄羅斯在與會前採取行動讓危機降溫很重要。

普亭的外交顧問上周告訴媒體，普亭警告拜登，尋求制裁「可能導致兩國關係徹底破裂，俄羅斯和西方關係將嚴重受損」。

俄羅斯 拜登 烏克蘭

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