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別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

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別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

編譯張君堯／綜合報導
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒的嚴重程度。

衛報報導，佛奇將Omicron在美國的激增描述為「海嘯」，警告公眾不要被初期數據迷惑，稱「我們從南非、英國收集的、甚至美國的初步數據顯示，Omicron看起來可能不那麼嚴重」，並補充說「這是一個非常有趣且複雜的問題，很多人被感染，以至於需要住院治療的淨人數、總人數增加，我們不能對這些報告自滿，仍然有很多人住院」。

由於美國目前的每日新確診案例已飆升近50萬，許多專家質疑是否會引起不必要擔憂，並建議死亡率和住院率能更好提供疫情的真實狀況，對此佛奇表示「您真正應該要擔心的是『疫苗是否保護我們免於導致住院的重症』」。

美國目前只有62%符合條件的居民完全接種疫苗，更只有三分之一的民眾接種加強疫苗。佛奇表示「我仍非常擔心數千萬尚未接種疫苗的人，因為即使他們之中許多人無症狀或症狀輕微，但相當多的人仍可能會患上嚴重疾病」。

此外，佛奇表示感染率飆升可能會對日常生活造成影響，這已從幾個州的醫療保健及教育和公共交通等領域的情況中得證，這些擔憂促使美國疾病控制與預防中心（CDC）上周決定將篩檢呈陽性但無症狀的民眾的隔離時間從10天縮短至5天。

佛奇 疫苗 Omicron

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