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又一家港媒熄燈 「眾新聞」停止營運

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又一家港媒熄燈 「眾新聞」停止營運

記者陳政錄／即時報導
港媒眾新聞宣布停止更新。取自眾新聞臉書
港媒眾新聞宣布停止更新。取自眾新聞臉書

香港蘋果日報，和日前遭港警國安處大動作拘捕、搜查以致停止營運的立場新聞後，又一家香港媒體吹熄燈號。網媒「眾新聞」2日宣布，將於1月4日起停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。

「眾新聞」2日在有30多萬人按讚的Facebook粉絲專頁上表示，「我們，懷著沉重和萬般不捨的心情宣布，眾新聞將於2022年1月4日（周二）起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。」

眾新聞公告稱，「衷心感謝訂戶和讀者的支持，你們的厚愛，我們會銘記於心。過去5年走過的路，會是我們珍重的回憶。」

文章回憶，2017年的元旦，眾新聞成立。在記者會上，多名傳媒「老鬼」表示，對香港新聞自由狀況深感憂慮，希望眾新聞可以傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務，「希望我們的一小步，可以鼓勵業界行一小步，各人的一小步可以形成保護新聞自由的一大步。」

眾新聞指出，我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天。公告強調，我們從來沒有忘記初心，但可惜，過去兩年社會的遽變，傳媒生存環境惡化，令我們無法再毫無擔憂地，達成我們的理念。

因此，眾新聞表示，「身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情況嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」

眾新聞是香港一間網路媒體，於2017年1月1日成立，由香港多名媒體工作者及學者創辦，包括資深新聞工作者李月華、明報前總編輯和執行總編輯劉進圖、姜國元，以及香港記協前主席麥燕庭及岑倚蘭等。粉絲專頁說明，眾新聞無黨無派，熱愛香港，希望推動公共參與，一同維繫香港自由開放、多元包容等核心價值，不設既定政治立場或政策傾向。

香港 龍捲風 蘋果

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