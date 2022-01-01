上任1年經濟疫情拖垮政績 拜登恐失國會多數？

總統拜登。（ 路透）

美國總統拜登 （Joe Biden）上任之初，外界對他倍感期待。但近一年後，疫情 再現高峰，通膨、缺工，經濟不見起色，不僅讓拜登的支持率快速跌落，民主黨 也可能在年底期中選舉時失去國會多數黨地位。

去年此時，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾仍存，幾乎所有的跨年活動全數喊停，但疫苗已經問世，民眾施打意願頗高，長達一年的暗黑隧道盡頭的光似乎舉手可觸。

更重要的是，川普（Donald Trump）4年的民粹執政、2020年總統大選的混亂終於即將擺脫，面對2021年，美國社會充滿正面樂觀態度，期待在政壇打滾超過40年、外交內政經驗豐富的白宮新主人拜登能為美國帶來新的一年。

但一年後的今天，美國民眾的失望完全反映在拜登的支持度上。幾乎所有民意調查中拜登執政的滿意度都跌至5成以下，從新冠疫情、經濟、犯罪猖獗到外交政策，許多美國民眾認為，拜登政府做得不夠多也不夠好。

因為新型冠狀病毒變異株Omicron快速蔓延，美國連日來每天新增確診病例超過25萬例，疫情再現高峰，雖然這對拜登政府來說是非戰之罪，但面對大量民眾返家團聚、旅遊，拜登政府卻拿不出妥善的對策。

各地篩檢站大排長龍、醫護人力嚴重不足，讓民眾大為不滿，質疑競選時承諾會做好準備的拜登政府，除了天天呼籲、推文要民眾接種疫苗外，到底做了什麼準備。

疫情爆發，造成晶片缺貨、貨運塞車，連帶推升物價，通貨膨脹率達到40年來最大增幅，房價、油價飆漲，民生必需品不是飆漲，就是包裝變小變相漲價，讓小老百姓大喊吃不消。

疫情導致大量勞動力退出市場，遠離城市，讓企業出現有錢也招不到人的現象，特別是基層工作缺工情況嚴重。但拜登不僅拿不出對策，還企圖以冰冷數字展現經濟較一年前好轉，同樣讓民眾搖頭。

拜登政府無法解決美墨邊境非法移民問題、社會分裂情況不減反增，以及在阿富汗撤軍、烏克蘭邊境緊張局勢等外交議題表現軟弱，也讓民眾不滿。

內政、外交、經濟、公共衛生各項議題無法妥善處理，讓拜登支持率節節下滑，也可能讓拜登所屬的民主黨在11月的期中選舉時吞下敗戰苦果。

觀察美國政治，執政黨因為背負執政成果的包袱，通常在期中選舉時會在國會失去席次，但今年民主黨可能失去的席次恐遠超過預期，共和黨的紅潮可能大幅衝擊眾議院。

共和黨眾議院全國委員會（National Republican Congressional Committee，NRCC）主席、聯邦眾議員艾默（Tom Emmer）接受「國會山莊報」（The Hill）訪問時就大膽預測，最多可能有70位民主黨籍聯邦眾議員將失去席次。這意味共和黨有機會重奪眾議院多數黨席次。

至於參議院，目前民主黨連同無黨籍，和共和黨各占50席，但由於參議院議長由副總統兼任，民主黨在參議院稍占上風。但這樣的情況同樣可能翻轉。

如果共和黨真的在年底的期中選舉拿下參眾兩院多數黨地位，對於執政進入後半期的拜登政府政策推動上將極為不利，也將為2024年總統大選埋下不確定引線。