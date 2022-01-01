別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

旨在避免患者就醫後收到數額驚人的「意外醫療帳單 」(surprise medical bills)的「無意外帳單法案」(No Surprises Act)，1日生效；聯邦機關估計，全美平均一年出現1000萬筆的「意外醫療帳單」，新法生效後將可受到規範。

衛生部日前公布統計報告顯示，患者收到來自麻醉醫師的意外醫療帳單，平均金額超過1200元，來自外科醫師助理(surgical assistant)的意外帳單金額則在2600元左右，生產相關的意外帳單約750元。

國會早在2020年底通過的「無意外帳單法案」，歷經數度延遲後，終於在2022年元旦實施；患者在緊急情況下，使用不在保險 公司系統內的醫療服務，找不在保險公司系統內的醫院、醫師看病，或在非自願情況下接受保險公司系統範圍外醫師診療，都將受到法律保護。

患者使用系統外醫療服務後，將不必再擔心會收到價格驚人的「意外醫療帳單」，只須負擔根據保險公司系統內收費標準的自付額即可。

南加大 -布魯金斯薛弗爾健康政策倡議(USC-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy)副主任艾德爾(Loren Adler)指出，「無意外帳單法案」是過去幾十年來，立法通過的最重要消費者保護法案。

艾德爾說，從今以後，病患前往醫院掛急診或接受非緊急預約看診時，例如動手術，都不必再煩惱可能收到保險公司系統之外的意外帳單。

美國醫院學會等機構已提告

不過，美國醫院學會(American Hospital Association)、美國規模最大醫師組織「美國醫學會」(American Medical Association)以及其他醫療機構，則已紛紛對「無意外帳單法案」提告，理由是拜登政府對法案內容的解讀，明顯偏袒保險業者。

醫界團體指出，這些訴訟案並不是針對法案主旨的患者保護而來，而是希望修改法案當中關於保險公司與醫療機構出現醫療收費糾紛時的條款。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)調查發現，平均每三名成年人中，就有兩人憂心看病之後可能收到預料之外的帳單。

「凱瑟家庭基金會」統計顯示，平均每五件急診室就醫病例當中，就會出現一個收到意外醫療帳單的案例；，使用保險公司系統範圍內服務的住院病例裡，平均每六件病例會發生至少一起收到系統範圍之外意外醫療帳單的案例。