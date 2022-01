華為疑資助滲透英頂尖大學 劍橋收受3600萬

英國知名學府劍橋大學校園。(Getty Images)

英國 媒體披露,英國知名學府劍橋大學過去5年共收受中國電信設備巨擘華為 提供近美金3600萬元資助,另所頂尖大學牛津也可能拿了至少近72萬,令人擔憂華為滲透英國學界程度。

英國「觀察者週刊」(The Spectator)依據「資訊自由法」(Freedom of Information Act)調出的資料顯示,自2016年以來,劍橋大學(Cambridge University)總計收受華為提供2570萬英鎊的捐款和研究補助。

倫敦已以安全疑慮為由,禁止華為在2027年以後參與英國5G通訊網路。英國下議院國防專責委員會(Defence Select Committee)2020年也在一份報告中,依據所有權模式和收到的補助,指稱華為與中國政府和中國共產黨有密切關聯。

報導指出,劍橋大學與華為的關係過去2年受到越來越多檢視。劍橋的耶穌學院(Jesus College)2020年2月發布一份電信改革報告,當中讚美華為;5個月後,耶穌學院承認為這份報告收了華為15萬英鎊,旗下對話中心(Dialogue Centre)也收了中國國務院一個分支機構給的20萬英鎊。

劍橋大學另有一個研究中心,在2021年9月被發現大多數學者和華為有關聯,因而被控遭到華為「滲透」。

觀察者週刊並發現,牛津大學(Oxford University)自2016年起,總計收到華為給予50萬至249萬英鎊的慈善贊助和補助。牛津曾在2018年宣布,不會再收受來自華為的資金。

資料還顯示,牛津大學收了中國教育部 的國家留學基金委員會給予200萬至400萬英鎊捐款。

英國執政保守黨的國會「中國研究小組」(China Research Group)曾在2021年6月發布一份報告,指出有20所英國頂尖大學近年來共接受華為和中國國營企業4000多萬英鎊資助。

除了中國研究小組報告所確認的金額,觀察者週刊如今另發現,劍橋和牛津在內,共有9所英國頂尖大學過去5年合計還拿了華為2870萬英鎊資助。

其他接受資助的還包括英國皇家藝術學院(Royal College of Art)、倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, University of London)、倫敦國王學院(King's College London)和曼徹斯特大學(University of Manchester)等。