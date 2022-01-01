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華郵：中國蒐集情資 大規模監控西方網路言論

中央社華盛頓1日綜合外電報導
華盛頓郵報報導，中國正把對國內網路的監控手段轉為對外，深入蒐集臉書、推特等西方社群媒體的資料，為政府機構和軍警單位蒐集外國目標的情資。(Getty Images)
華盛頓郵報報導，中國正把對國內網路的監控手段轉為對外，深入蒐集臉書、推特等西方社群媒體的資料，為政府機構和軍警單位蒐集外國目標的情資。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，中國正把對國內網路的監控手段轉為對外，深入蒐集臉書推特等西方社群媒體的資料，為政府機構和軍警單位蒐集外國目標的情資。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導指出，中國過去10年開發出「輿情分析軟體」，大範圍監控國內網友和媒體的政治敏感言論，而該報審查300多份中國政府從2020年起對外招標的文件、合同和公司檔案發現，中國開始把這套手段用在海外，採購軟體從推特（Twitter）、臉書（Facebook）和其他西方社群平台蒐集情資。

這些文件可通過中國國內政府的公開招標平台取得。文件中還顯示，包括中國官媒、宣傳部門、警察、軍方和網路監管機構等，都在採購更新或更精密的系統以蒐集數據。

像是一家中國官媒斥資32萬美元採購軟體，蒐集外國記者與學者在推特、臉書上的言論。北京警方花費21萬6000美元採購情報程式，用來分析西方提到香港和台灣的內容。新疆的網路中心則招標，要把在海外取得的維吾爾文內容進行編目。

一名不願透露姓名的北京分析師說，「現在我們能夠更了解反中國人士的地下網絡」。他工作的單位負責向中共中央宣傳部回報。

他說，他們曾經被下令製作一份數據報告，說明與北京高層領導有關的負面內容如何在推特上傳播，包括個別學者、政治人物與記者的簡介。

他們還有一套示警系統，用來即時回報有損北京利益的趨勢。

中國政府的部分預算，還包括替警方和宣傳部門，購買並持續保有一些國外社群平台帳號。

採購內容從小型自動化程式，到花費數以十萬計美元、必須24小時配備人力，動用以英語為母語人士和外國政策專家的大型企畫案都有。

根據文件描述，高度客製化程式可以蒐集個人社群媒體帳號的即時數據，有些可以追蹤包括美國選舉等議題的廣泛趨勢。

華郵無法審閱系統蒐集到的數據，但根據4名在北京工作、直接參與政府輿情分析的消息人士指出，中國採購的軟體系統，可以自動蒐集臉書、推特即時數據，儲存在中國國內伺服器，以供分析。

像是「中國日報」在2020年7月以30萬美元採購「外國人士分析平台」，招標書上寫道：「在中美貿易談判和香港暴動事件的背景下，輿論戰的艱鉅性和必要性日益顯著。」

招標書列出程式的明確事項，要挖掘推特、臉書和 YouTube的數據，以取得「知名西方媒體記者」和其他「政治、商業和媒體圈的關鍵人物」的數據。

招標書中說，「我們正與美國和西方媒體競爭，話語權的爭奪戰已開打」。

他們要求程式24小時運行，能標示出目標人物之間的關係，揭露人際「派系」，衡量人物的「中國傾向」，並建立一個警報系統，自動標記「對中國的不實訊息和報導」。

華郵審查文件發現，在列出技術規格的投標書中，90% 以上都勾勒了類似「中國日報」投標書裡的示警系統。

兩名政府約聘輿情分析師告訴華郵，當系統偵測到「敏感」內容時，就會透過簡訊、電子郵件與專用電腦顯示器等，自動傳送警報。這兩人為匿名受訪，因為他們未獲授權接受外國媒體訪問。

推特和臉書都禁止在未經事先授權的情況下，自動蒐集其平台數據。推特的政策還明確禁止開發人員蒐集可以用來推測用戶政治立場、種族或人種的數據。

臉書沒有回應是否對監控知情，或提供軟體的數家公司、大學和官方媒體，是否被授權在其平台上蒐集數據。

中國外交部並未回覆置評要求。

推特 臉書 社群媒體

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