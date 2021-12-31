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2022新年倒數 紐約時報廣場直播看這邊

漲工資、警務改革、增減稅到墮胎權 2022新州法一次看

2022新年倒數 紐約時報廣場直播看這邊

世界新聞網／輯
紐約時報廣場31日舉行跨年活動倒數。(路透)
紐約時報廣場31日舉行跨年活動倒數。(路透)

擁有115年歷史的紐約時報廣場跨年活動將於31日晚如期舉行，繼去年因為新冠疫情首次禁止觀眾入場後，今年的跨年晚會迎來的是民眾的「報復性回歸」，大批市民和遊客早早來到時報廣場附近等待下午3時的入場開放。

來源：Bass Samurai

熱情民眾31日聚集在時報廣場跨年。(Getty Images)
熱情民眾31日聚集在時報廣場跨年。(Getty Images)

當晚的慶祝活動也會是精彩紛呈，美國百變流行天后麥莉希拉(Miley Cyrus)在邁阿密分會場連線，跨界同紐約主會場的著名選秀節目主持人萊恩西克雷斯特(Ryan Seacrest)、脫口秀主持人安迪柯恩(Andy Cohen)、CNN當家主播安德森庫柏(Anderson Cooper)等共同主持跨年活動；美國90後樂壇小天后Chloe Bailey、搖滾樂團Journey、拉丁女歌手Karol G也帶來勁爆熱辣的演出。

著名選秀節目主持人萊恩西克雷斯特出席時報廣場跨年活動。(路透)
著名選秀節目主持人萊恩西克雷斯特出席時報廣場跨年活動。(路透)

中國元素也連續第十年登上時報廣場的跨年慶典，此次河南省受邀成為中國文化代表，由中美表演藝術家帶來少林武術、陳氏太極和傳統扇舞等現場節目，並於時報廣場水晶球下方大屏幕滾動播放河南宣傳片。

倒數計時後的保留項目撒彩紙，也於今晚慶祝它的30歲生日。「彩紙之父」海寧(Treb Heining)攜帶3000磅寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，新年零時從時報廣場高空落下，伴隨著人們的歡呼和美好的祝願，一同步入嶄新的一年。

除了慣例的歌舞表演外，候任紐約市長亞當斯(Eric Adams)也在元旦凌晨，在時報廣場水晶球跨年慶典上宣誓就職，成為歷史上第二位非洲裔與第110任紐約市長。

時報廣場 河南 紐約市

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