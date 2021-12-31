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漲工資、警務改革、增減稅到墮胎權 2022新州法一次看

疫情續創新高 美「1秒4人染疫」 日均確診飆破34萬

漲工資、警務改革、增減稅到墮胎權 2022新州法一次看

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州2022年將實施的新法規定，警員目睹警察同僚有不當行為，或違反警察操守準則，必須在72小時內向上級報告。（美聯社）
俄勒岡州2022年將實施的新法規定，警員目睹警察同僚有不當行為，或違反警察操守準則，必須在72小時內向上級報告。（美聯社）

2022年元旦起，全美各地多項新州法將生效，包括調高最低工資、加強動物保護、警務改革以及增稅、減稅等；新罕布夏州新法將限縮墮胎權，懷孕24周即禁止墮胎，除非母親出現生命危險或健康傷害；伊利諾、俄勒岡、北卡羅來納等州則都有旨在解決當代最棘手議題─警政改革的新法。

緬因州將實施的新法，則專門針對特定議題而來；2019年9月，緬因州發生爆炸案導致一名消防員喪生，多人受傷，這起事件發生後，州議會便著手立法，規定某些建築物必須裝設燃料氣偵測器。

「康乃狄克家系法」(Connecticut Parentage Act)允許未婚、同性伴侶或非血源家長，透過填寫表格後，能在孩子一出生立刻取得家長監護權的法律地位。

從新年開始，堪薩斯州民眾將可購買印有「別惹我」(Don't Tread on Me)蛇旗，又稱加茲登旗(Gadsden flag)圖樣的特製車牌；黃底黑字的加茲登旗是美國軍事家加茲登(Christopher Gadsden)設計，象徵意義為響尾蛇反擊力量強大，不應隨便招惹；但這面旗幟近年來經常被極右派組織引用，逐漸成為支持種族歧視的圖騰。

1月1日開始，加州將有全美最嚴格的種豬豬舍規定。為避免新法推出導致肉品價格上漲或缺貨，加州仍允許在舊法架構下製造生產的豬肉食品銷售。

加州也在開全美各州先例，規定員工25人以上雇主必須支付勞工時薪15元的最低工資；全美20多州都將在2022年調高最低工資。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死，震驚全美；俄勒岡州新法規定，員警目睹警察同僚有不當行為，或違反警察操守準則，必須在72小時內向上級報告。

喬治亞州老師如果願意前往偏鄉或學業表現較差的學校任教，申報州稅時每年可扣抵3000元，期限為五年。

奧克拉荷馬州排在收入排行榜最頂端的州民，新年起所得稅率將從5%調降至4.75%，企業所得稅稅率同樣從原本的6%調降到4%。

新墨西哥州新年起醫療保險保費將課徵2.75%的附加稅(surtax)。

新的一年多州都將實施新法限縮墮胎權，懷孕24周即禁止墮胎，除非母親出現生命危險或...
新的一年多州都將實施新法限縮墮胎權，懷孕24周即禁止墮胎，除非母親出現生命危險或健康傷害。圖為密西西比州的一個墮胎診所。（路透）
新的一年多州都將實施新法限縮墮胎權，懷孕24周即禁止墮胎，除非母親出現生命危險或...
新的一年多州都將實施新法限縮墮胎權，懷孕24周即禁止墮胎，除非母親出現生命危險或健康傷害。圖為密西西比州的一個墮胎診所。（路透）

警察 加州 緬因州

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