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疫情續創新高 美「1秒4人染疫」 日均確診飆破34萬

疫情持續創新高 全美「1秒4人染疫」 日均確診飆破34萬

編譯洪毅／綜合31日電
美國單日新病例再創新高，圖為民眾在曼哈頓時報廣場排隊等候新冠檢測。(美聯社)
美國單日新病例再創新高，圖為民眾在曼哈頓時報廣場排隊等候新冠檢測。(美聯社)

全美新冠疫情持續創新高，30日單日確診達到58萬2044例，讓過去七天平均每日確診數升至34萬4543例，相當於每秒就有近四人染疫，單周則是接近250萬人染疫，而哥倫比亞大學預測，可能在兩周之內，此數字就會翻倍。

在Omicron變種病毒的令人咋舌傳播力之下，全美確診數在過去七天達到249萬例，與再之前的七天相比多95%，不但已超過今年1月3日至9日間170萬例的紀錄，更逼近11月全月255萬例的紀錄。

專家：高峰還要維持4-8周

去年以來的確診數波動顯示，新冠疫情發展詭譎難測，有些學術機構甚至已經放棄預測超過一周後的發展趨勢；例如以當前疫情來說，哥倫比亞大學的研究團隊推估，確診數將在9日那周達到高峰，彼時該周的確診數可能在250萬至500萬之間。

但是明尼蘇達大學流行病學家奧斯特霍姆(Michael Osterholm)表示，一切恐怕「還只是剛剛開始而已」，「確診數至少要四到八周後才會開始下降」，而在這段期間，全國將看到「前所未見」的疫情發展局面。

華盛頓大學的研究團隊預測，疫情將在2月6日達到高峰，屆時的平均每日確診數約在40萬8000例左右；費城兒童醫院的研究人員魯賓(David Rubin)則認為，1月第二周確診數就會開始下降，但是部分地區仍會苦於疫情。

不過無論如何，鑒於許多民眾染疫後並未向當局報告，或是無症狀或輕症而不自知，故真實的確診數必然要高得多；哥大流行病學家薩曼(Jeffrey Shaman)說：「也許我們在談論的數字是1000萬」，是「除了瘋狂之外還是瘋狂」的數字。

全美過去七天的病歿人數為1萬823人，仍遠低於今年1月10日至16日間病歿2萬3415人的紀錄；這顯示Omicron病毒的致命力可能較低，但聯邦疾病防治中心(CDC)推估，未來三周仍會有4萬2000人病歿。

經濟封鎖已非政府考慮的選項之一，而是由加強檢測及推動疫苗接種取而代之，但是從海量航班到運動賽事的取消，都表明這波疫情仍可能會以「更為溫和但同樣全面性」的方式，擾亂民眾的日常生活。

美國單日新病例再創新高，圖為俄亥俄州民眾接種新冠疫苗。(美聯社)
美國單日新病例再創新高，圖為俄亥俄州民眾接種新冠疫苗。(美聯社)
美國單日新病例再創新高，圖為華府民眾排隊接受新冠檢測。(Getty Images...
美國單日新病例再創新高，圖為華府民眾排隊接受新冠檢測。(Getty Images)

疫情 哥倫比亞大學 聯邦疾病防治中心

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