通話50分鐘 拜登警告普亭：若入侵烏克蘭 美會果斷回應

美國總統拜登30日在老家德拉瓦州和俄羅斯總統普亭就烏克蘭情勢通話。（圖／白宮提供）

拜登 總統30日下午與俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）通話50分鐘，就烏克蘭 情勢交換意見；白宮事後聲明表示，拜登明確告訴普亭，若入侵烏克蘭，美國將果斷回應。

一名資深官員在會後簡報表示，拜登明確揭示美國可能採取的兩項做法，一是以降低緊張情勢為主的外交手段，二是可能帶有嚴重後果的嚇阻；美國怎麼做取決於俄羅斯的行動。

白宮聲明表示，拜登在通話中表明，他支持外交手段，包含兩國之間明年初開始的雙邊戰略穩定對話、北約-俄羅斯理事會（Nato-Russia Council），以及歐洲安全與合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe）。

拜登表示，這些外交對話只能在情勢趨緩下，才能取得實質進展。

資深官員表示，兩國領導人同意持續舉行戰略對話的重要性，俄羅斯將在下月9日和10日與美國舉行戰略穩定對話，12日參加北約-俄羅斯理事會，13日則與歐洲安全與合作組織開會，這都是務實、以結果為導向的重要外交對話。

資深官員表示，外交手段有助降低緊張，美國的嚇阻選項，將導致嚴重後果，包含經濟制裁、美國提供烏克蘭軍事援助以面對俄羅斯入侵，或者和盟友一道調整在北約的軍事部署。

俄羅斯派出約10萬名軍人駐守烏克蘭東境，不排除入侵可能，英國金融時報引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）會前的說法指，俄羅斯建構「對話」的同時，俄羅斯在境內的軍事行動也是俄國特權。

拜登政府資深官員表示，不預判俄國的決策或動向，美國側重「行動」，將持續密切監控俄烏邊境，為普亭接下來的行動做好準備。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍在周一（21日）和周四（29日）兩度派出搭載「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JSTARS）的偵察機到烏東邊境，蒐集俄軍部署的情報，這也是美軍首度動用JSTARS到烏克蘭邊境。