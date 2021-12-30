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疫情升溫加上冬季風暴侵襲美西 上千航班宣告取消

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疫情升溫加上冬季風暴侵襲美西 上千航班宣告取消

記者顏伶如／綜合報導
疫情升溫、冬季風暴侵襲美西 ，美國30日已有上千航班宣告取消。(美聯社)
疫情升溫、冬季風暴侵襲美西 ，美國30日已有上千航班宣告取消。(美聯社)

歲末年終之際，Omicron變種病毒肆虐導致航空公司人力緊縮，加上冬季風暴侵襲美國西部，航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，全美國際、國內累計1100多個航班30日遭到取消，31日也有超過500個航班已被取消。

紐約時報報導，過去幾個月裡，各家航空公司為了迎接年底假期搭機人潮預做準備，除了檢討航班計畫，也安排儲備人力，但疫情驟然升溫，美國西部及西北部則出現大雪與強風，原先備妥的計畫頓時通通打亂。

捷藍航空公司(JetBlue Airways)30日的原訂班次當中約有17%宣告取消，截至明年1月13日的航班則將縮減。捷藍航空指出，受到Omicron變種病毒影響，員工請病假人數突然增加，直接衝擊機組人員人力調度。

捷藍航空公司指出，許多機組人員為基地的美國東北部近來疫情升溫，大量員工請病假的狀況估計未來一、兩周仍然持續；除非確診案例能夠下降，否則航班恐將進一步縮減。

西雅圖-塔科瑪國際機場(Seattle-Tacoma International Airport)為主要營運中心的阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)，受到西北部近日出現暴風雪影響，30日原訂航班有14%宣告取消。上周大量降雪與破紀錄低溫，導致西北部地區航班紛紛停飛，西雅圖地區30日則再度下起大雪。

變種病毒 疫情 西雅圖

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