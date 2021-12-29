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德州選區重畫 共和黨：完全色盲 司法部：明顯歧視

編譯盧炯燊／綜合29日電
國會選區重劃影響少數族裔權益。（calmatters.org/politics）
國會選區重劃影響少數族裔權益。（calmatters.org/politics）

司法部德州重新畫分後的選區歧視少數族裔為由，控告德州違反「選舉權法」，然而這個共和黨主政州聲稱，在選區重畫時是完全「色盲」，並沒有種族考量。

司法部在訴狀中指出，過去十年來，德州人口成長最多的是非裔、拉丁裔和亞裔，但德州卻剝奪這些少數族裔選出自己民意代表的機會。

司法部副部長古普塔(Vanita Gupta)說，這不是德州第一次限縮少數族裔的投票權，過去幾十年來，德州重畫選區時都違背選舉權法，刻意稀釋拉丁裔和非裔選民的選舉權，2020年人口普查後選區重畫更明顯歧視有色族裔選民。

除了司法部，墨裔美國人法律辯護及教育基金會(Mexican American Legal Defense and Educational Fund)也同樣提出違反「投票權法」訴訟。

根據該法例，禁止在重畫選區時歧視種族，同時要求在某些情況下，畫分選區時必須以少數族裔占多數的地區來畫定，然而包括德州等在內的共和黨州故意稀釋有色族裔社區的選票。

司法部在訴訟中指出，有證據表明德州重畫選區是出於種族考慮，它以德州西南邊境的一個國會選區為例指出，是拆分多個原有選區併合而成，結果讓拉丁裔選民減半。

史丹福大學法學院教授兼選區重畫專家佩西里(Nate Persily)認為，德州州議員以為透過稀釋族裔選民的方式，可以避過法庭訴訟，免受指控違反投票權法，然而事實並非如此。

曾經擔任共和黨選區重畫律師的金斯伯格 (Ben Ginsberg)也表示，德州議員自稱「色盲」，既是「政治言論」，也是測試案例的說法，然而問題在於不能稀釋少數族裔投票權及減少選擇候選人的機會。

除了德州，另一個共和黨主政的北卡羅來納州數十年來也一直在選區畫分問題上爭拗不停，2020年人口普查後依然如此。

選區重畫後，北卡民主黨籍眾議員、前國會非裔黨團主席貝特菲爾德(G.K Butterfield)直指，他原選區內的非裔選民大幅減少，於是提出訴訟。

在聆訊中，共和黨籍北卡州議會選區重畫委員會主席海斯(Ralph Hise)辯稱，該州在2011年重畫選區時因種族歧視而遭起訴，因此在今次重畫選區時，再沒有使用任何種族數據。

他批評民主黨人一再選擇性有關數據，目的是爭取有利於自己的選區畫分。

國會選區重劃影響少數族裔權益。圖為洛杉磯縣選區重畫地圖。（洛杉磯教委陳正治提供）
國會選區重劃影響少數族裔權益。圖為洛杉磯縣選區重畫地圖。（洛杉磯教委陳正治提供）

德州 司法部 共和黨

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