布林肯挺香港立場新聞 新聞工作非煽動叛亂

美國國務卿布林肯。(美聯社)

國務卿布林肯 （Antony Blinken）29日對香港 媒體「立場新聞」被迫關閉及高層被捕一事發表聲明說，新聞工作並非煽動叛亂，中國及香港當局應停止針對香港的自由獨立媒體，且立即釋放遭不公平拘留和控告的記者。

布林肯表示，言論自由、新聞自由，以及透過獨立媒體獲取訊息的管道，對繁榮安全的社會至關重要；這些自由使香港成為世界金融、貿易、教育和文化中心，但中國和香港政府透過噤聲獨立媒體，破壞香港的可信度和生存能力。

布林肯表示，一個無懼面對真相的自信政府才能擁抱新聞自由。

香港警方國安處當地時間29日拘捕立場新聞6名高層及1名關聯者，包括其署理和前任總編輯林紹桐、鍾沛權，及曾任母公司董事的歌手何韻詩，指控他們涉嫌違反「刑事罪行條例」串謀發布煽動刊物罪。

港官說要依法打擊假借新聞工作，危害國家安全；立場新聞宣布即日停刊、遣散人員。

港警國安處高級警司李桂華指，立場新聞涉嫌在2020年7月至今年11月間，刊登多篇具煽動性文章，企圖引起憎恨或藐視香港政府，引起對香港司法憎恨、引起香港居民不滿、煽惑他人使用暴力、唆使他人使用暴力或不服從合法命令；保安局長亦根據國安法，凍結立場新聞6100萬港元資產。