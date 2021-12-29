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發布國內旅行強制接種令？拜登：會考慮

編譯柯立偉／綜合29日電
拜登總統表示，若醫學小組建議，他會考慮發布國內旅行接種疫苗要求。圖為旅客走出亞特蘭大機場。（路透）
拜登總統表示，若醫學小組建議，他會考慮發布國內旅行接種疫苗要求。圖為旅客走出亞特蘭大機場。（路透）

自從Delta變種病毒席捲全美以來，關於國內旅行是否強制接種疫苗的議題就在政府內部不斷延燒，隨著Omicron變種病毒的出現，相關話題的討論更日趨檯面化；拜登總統28日表示，國內旅行的強制接種令是否實施，端視科學界給他的建議。

另一方面，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)受訪時也稱，現行縮短染疫者隔離天數的規定，不完全出於科學根據，而是要配合「民眾可容忍的程度」。

拜登表示，目前只是在考慮國內旅行強制接種的措施，是否真正實施還要看學界的建議；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)也說：「我們正在考慮各種可能，但考慮不代表會成真；而且我認為這不是贊不贊成強制令的問題，而是贊不贊成加強保護國民健康安全的問題」。

此外，CDC於23日將確診Omicron變種病毒病患的建議隔離期從十天縮短至七天，隨後更在27日宣布無症狀患者只需隔離五天，且除醫護人員外，隔離期滿者可自動回歸社區，不須經過核酸檢測確定陰性，外界指聯邦政府將經濟復甦的重要性置於公共衛生安全之上；瓦倫斯基接受媒體專訪，試圖打消公眾對於縮短隔離天數的疑慮。

她說：「CDC縮短檢疫天數的決定確實與一般民眾能忍受隔離的最大限度有關，再加上我們現在看到因Omicron變種病毒而須隔離的案例不多，大概只有三分之一，因此我們盡可能在公共安全與民眾忍受限度間取得平衡。」

斯克里普斯轉化研究所(SRTI)所長托波爾(Eric Topol)則直言CDC的政策「魯莽」，特別是對於五天隔離期結束後不須核酸檢測的規定，將整個社區置於風險之中；他說：「核酸檢測是保護社區不被病毒入侵至關重要的一步；因此坦白說，CDC最新的防疫指南太魯莽、太草率。」

CDC 變種病毒 檢測

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