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國台辦：2022年將加強粉碎「台獨分裂圖謀」

國台辦：2022年將加強粉碎「台獨分裂圖謀」

特派記者賴錦宏／北京報導
中國國台辦發言人馬曉光。特派記者賴錦宏／攝影
中國國台辦發言人馬曉光。特派記者賴錦宏／攝影

中國國台辦發言人馬曉光29日上午在例行記者會上，總結2021年並展望2022年兩岸關係時表示，今年中國把握正確方向，塑造統一大勢，強力震懾謀「獨」挑釁，堅決遏阻外來干涉。2022年，中國將採取更加有力的措施，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉。

馬曉光說，2021年，兩岸關係複雜嚴峻，台海局勢面臨新一輪緊張。中國牢牢把握兩岸關係發展主導權主動權，團結廣大台灣同胞共同努力，推動兩岸關係克難前行、穩中有進，呈現出幾個突出特點：

一、把握正確方向，塑造統一大勢。中共總書記習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會、紀念辛亥革命110周年大會上發表的重要講話，中共19屆六中全會審議通過的決議，闡明了中共中央對台大政方針，引領和推動兩岸關係航船始終朝著正確的方向前行。

二、強力震懾謀「獨」挑釁，堅決遏阻外來干涉。全體中華兒女堅定站在歷史正確一邊，堅持一個中國原則和「九二共識」，以堅強決心、堅定意志、強大能力，堅決粉碎民進黨當局謀「獨」挑釁，堅決遏制外部勢力「以台制華」圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整，有力維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。

三、深化融合發展，共享發展機遇。堅持「以人民為中心」的發展思想，持續為台胞台企提供發展機遇和同等待遇，進一步完善惠及台灣同胞的政策措施。廣大台胞台企積極融入中國大陸新發展格局、參與高質量發展，親身見證中國現代化建設成就，獲得實實在在的好處，譜寫了兩岸同胞走近走親、融合發展的生動篇章。

四、保持交流合作，增進心靈契合。兩岸同胞克服疫情影響和島內人為干擾，積極開展兩岸交流合作，舉辦第13屆海峽論壇、2021兩岸企業家紫金山峰會等民間交流活動近800場，彰顯了兩岸同胞不滿「台獨」倒行逆施、期盼兩岸和平發展的共同心聲。

馬曉光說，2022年，中國將採取更加有力的措施，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，繼續推動兩岸關係和平發展，勇於探索兩岸融合發展新路，繼續率先同台灣同胞分享發展機遇，促進兩岸同胞心靈契合。

他並正告民進黨當局，「台獨」是絕路，與外部勢力勾連分裂國家，站在中華民族的對立面，是萬劫不復的深淵，必須懸崖勒馬。兩岸同胞要和衷共濟、團結奮進，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程，共襄歷史偉業，共享復興榮光。

中共 民進黨 疫情

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