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鐵桿川粉不該衝國會暴動？川普顧問：壞了「完美計畫」

編譯周辰陽／綜合報導
美國前總統川普的貿易顧問納瓦羅在《野獸日報》27日刊登的專訪中表示，要是華府1月6日當天是一個「和平與平靜」的地方，他就可以執行一個阻撓美國國會正式公告拜登當選的「完美計畫」。資料畫面。（歐新社）
美國前總統川普的貿易顧問納瓦羅在《野獸日報》27日刊登的專訪中表示，要是華府1月6日當天是一個「和平與平靜」的地方，他就可以執行一個阻撓美國國會正式公告拜登當選的「完美計畫」。資料畫面。（歐新社）

美國前總統川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在《野獸日報》27日刊登的專訪中表示，要是華府1月6日當天是一個「和平與平靜」的地方，他就可以執行一個阻撓美國國會正式公告拜登當選的「完美計畫」。

根據報導，部分共和黨國會議員今年年初孤注一擲，協調一致努力阻擋2020年總統大選結果獲得認證與確保川普繼續掌權。這一個計謀被取名為「綠灣橫掃」（Green Bay Sweep），納瓦羅跟白宮前首席策士巴農（Stephen Bannon）則在幕後為此出謀策畫。

納瓦羅在最近出版的回憶錄詳細交代自己跟巴農如何保持密切接觸，憑藉著忠於此志的國會議員幫助，將「綠灣橫掃」付諸實行。在《野獸日報》的訪問中，納瓦羅進一步解釋自己的角色及他們跟亞利桑納州聯邦眾議員戈薩（Paul Gosar）與德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）等政治人物的協調過程。

納瓦羅回憶，「我們花了很多時間，排列出超過100位國會議員，包括了一些參議員。計畫完美地開始了，就在下午時，戈薩與克魯茲完全做到了預期他們去做的事情」。

根據紀錄，美國國會聯席會議1月6日開始認證2020年選舉人團投票結果時，正是克魯茲在戈薩的反對點算亞利桑納州選舉人票動議簽字，讓參眾兩院分開回到各自議場進行辯論，川普鐵粉則在一個多小時後開始試圖衝擊國會山莊。

不過，納瓦羅告訴《野獸日報》，「綠灣橫掃」是一個完美的計畫，「這一切基於國會山莊的和平與平靜。我們甚至不需要任何抗議者，因為我們擁有超過100位國會議員就此做出承諾」。

儘管納瓦羅很快就承認，這個最後一搏從不具備任何實際上自行收回認證選舉結果的可能性，但他們希望盡可能長久拖延時間和爭取媒體曝光度，藉此強化時任副總統潘斯的輿論壓力，好將選舉人票送回6個有爭議的州，讓共和黨主導的州議會可以試圖推翻結果。

納瓦羅在回憶錄相關章節提到，他自己、巴農與川普如何成為「上帝美好地球上最後三個想要見到國會山莊爆發暴力的人」，原因就在這會打亂他們的盤算。他在《野獸日報》的訪問表示，國會暴亂事件特別委員會將發現，川普鐵粉衝擊國會山莊激勵潘斯與其他共和黨人完成選舉人團投票結果的認證，反而挫敗了他們的計畫。

川普 共和黨 克魯茲

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