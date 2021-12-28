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CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史

編譯張君堯／綜合報導
免疫學家表示，Omicron變種與「我們一年前看到的疾病不同」，而英國當時的高新冠病毒死亡率「已經成為歷史」。(歐新社)
免疫學家表示，Omicron變種與「我們一年前看到的疾病不同」，而英國當時的高新冠病毒死亡率「已經成為歷史」。(歐新社)

免疫學家表示，Omicron變種與「我們一年前看到的疾病不同」，而英國當時的高新冠病毒死亡率「已經成為歷史」。

「衛報」報導，近期有許多英國專家批評政府在新年前不實施進一步新冠限制措施，他們擔心雖Omicron變種似乎較溫和，但仍具有高度傳染性，意味著在沒有干預的情況下，住院人數和死亡人數可能會迅速上升。

不過牛津大學醫學教授貝爾爵士（Sir John Bell）指出，儘管隨著Omicron在人群中的傳播，近幾周住院人數有所增加，但這種疾病「似乎不那麼嚴重，許多人的住院時間相對較短，同時需要高流量氧氣的患者減少了，平均住院時間縮短至3天」。

貝爾爵士表示「一年前我們看到重症監護室人滿為患、許多人過早死亡的可怕場景，在我看來那已經成為歷史」，他補充說道「在包括Delta和Omicron在內的多波新冠變種病毒出現下，自從接種疫苗以來，重病率和死亡率基本上沒有變化」。貝爾爵士也提到「過去幾周安靜的街道表明人們在保護自己受病毒感染方面非常負責任」。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）健康保護教授、世衛組織顧問亨特（Paul Hunter）28日也表示「最終應該讓新冠患者像普通感冒患者一樣『過正常生活』」，他強調「這是一種不會消失的疾病，新冠肺炎只是冠狀病毒家族中的一種，其他冠狀病毒每年通常會產生新變種，這是它將成為普通感冒的另一個原因」。

Omicron 英國 世衛

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