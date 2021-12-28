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中日將建立軍事熱線 日防長：台海對日本安全至關重要

記者張文馨／華盛頓報導
日本防衛大臣岸信夫。路透
日本防衛大臣岸信夫。路透

英國金融時報報導，日本防衛大臣岸信夫27日與中國國防部長魏鳳和通話2小時，雙方同意在明年底前建立一條軍事熱線，岸信夫並在通話中告訴魏鳳和，嚴重關切台海局勢及中國透過脅迫改變現狀的意圖。

岸信夫對魏鳳和說，台海和平對日本安全和國際社會的穩定至關重要。

日本方面知情人士透露，雙方同意建立軍事熱線，以有效溝通緊急情況。

不過，中方對此態度保留，魏鳳和透過國防部說，雙邊需要強化聯絡與溝通，需要強化高層交流和務實合作，進一步擴張海空聯絡溝通，共同管控風險，預防衝突升高，且持續促進軍事合作。

自拜登政府上台後，積極拉攏日本組成亞洲安全聯盟，日本政府一改過去低調做法，多次對台海情勢發表看法，岸信夫扮演關鍵角色；也讓中國與日本關係緊張。

美日關係不睦，不只因為台海，中國對尖閣群島（釣魚台）的侵略，岸信夫抨擊北京對香港和新疆的政策，都讓雙邊關係持續緊張。

金融時報報導，即便建立了軍事熱線，都不算是雙邊關係重大突破，中國也跟美國有軍事熱線，旦華府方面曾抱怨，今年撥打到北京的電話都「無人接聽」；金融時報引述美國專家的意見報導，危機溝通管道沒有在關鍵時刻發揮作用，例如2001年美中南海撞機事件。

日本與中國2007年也同意建立軍事熱線，不過磋商未成，功虧一簣；雙方2018年曾建立海空溝通管道以避免意外衝突。

日本 北京 國防部

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