被點名操控2020年大選 委內瑞拉企業家告福斯新聞

福斯新聞。(路透)

「商業內幕」(Business Insider)網站報導,委內瑞拉企業家卡哈里(Majed Khalil)本月初已向紐約州 最高法院(Supreme Court of the State of New York)遞狀控告福斯新聞網(Fox News)、前任福斯主播道布斯(Lou Dobbs)、前任川普 選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)誹謗,並求償2億5000萬元。卡哈里在訴狀中向法院指出,莫名其妙遭到被告抹黑,被說成為2020年大選作弊,但事實上自己與投票 機公司毫無關聯。

卡哈里向法院指出,自己跟多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)、選舉科技公司Smartmatic都沒有關係,卻被福斯新聞網、道布斯及鮑威爾誹謗,被說成操控2020年大選投票結果。

卡哈里指出,自己被道布斯及鮑威爾塑造成不實選舉陰謀論裡的人物,壓低前總統川普得票數,且為民主黨候選人拜登得票數灌水。

不管在媒體上的公開談話或社群網站發文中,道布斯與鮑威爾都曾指出,卡哈里就是曾幫已故委內瑞拉總統查維斯(Hugo Chavez)作票的幕後行動「營運長」(COO),兩人也聲稱卡哈里染指2020年美國大選。

在訴狀中,卡哈里向法院表示,自己與多明尼恩投票系統、Smartmatic選舉科技公司都沒有任何瓜葛,更不曾介入任何美國選舉。訴狀中說,道布斯與鮑威爾在發表抹黑言論之前,從來不曾與卡哈里接洽及查證。

「商業內幕」報導,卡哈里的誹謗告訴12月初遞狀之後,並未引起媒體注意,福新斯聞網聲請全案改由曼哈頓聯邦法院審理獲准,分案結果審理法官為共和黨籍前總統雷根任命的聯邦法院法官斯坦登(Louis L. Stanton)。

鮑威爾律師並未回應「商業內幕」採訪要求。

2020年大選結束後,鮑威爾曾接受道布斯主持的福斯新聞網節目訪問,散布選舉陰謀論。道布斯的節目如今已被停播。

今年2月,Smartmatic向福斯集團(Fox Corporation)、福斯主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)、道布斯等人提告,共計求償27億元。福斯新聞網則向紐約州法院要求撤消Smartmatic訴訟。

今年3月,多明尼恩投票系統也對福斯新聞網提告誹謗,福斯新聞網向德拉瓦州法院要求撤銷訴訟,但本月稍早已遭駁回。