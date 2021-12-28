我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩極化氣候：美國西北部陷入冰封 東南部異常溫暖

分析：期中選舉參院多數黨鹿死誰手 十席定勝負

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

記者顏伶如／綜合報導
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

自從今年4月新冠疫苗在美國可以普遍取得之後，整體染疫死亡率開始降低，但接下來8個月期間，仍有將近25萬美國人感染新冠病毒喪生。紐約時報報導，美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高，其中又以中年白種人死亡率增加最明顯。

報導指出，統計顯示，2020年3月間，感染新冠病毒死亡者約占全美死亡人數的14%，新冠疫苗可以在美國普遍取得之後，染疫死亡案例則占所有死亡案例的11%。雖然老年人及少數族裔民眾染疫死亡風險較高，但現在染疫死亡率高風險族群已經明顯出現變化。

老年人雖然染疫死亡風險高，但現在65歲以上民眾在所有年齡層當中疫苗接種率最高。疾管中心數據指出，65歲以上民眾之間，89%已經完成接種(fully vaccinated)，相較之下，25歲至39歲民眾當中則有63%完成接種，5歲至25歲民眾完成接種的有34%。

報導指出，老年人疫苗接種率高，獲得保護效果也相對為佳，現在老年人染疫死亡率已經比疫苗推出之前來得低，反而是年輕人染疫死亡率出現增加。

對照今年4月與11月間的疾管中中心統計，85歲以上民眾感染新冠病毒死亡占所有死亡原因的比例從15%下降至7%，65歲至84歲民眾染疫死亡率從16%減少至11%，但25歲至44歲年齡層由7%上升到13%，45歲至64歲民眾也從13%增加到17%。

紐約時報報導，若把種族、族裔條件納入，中年白種人現在染疫死亡率，對照疫苗尚未普及之前，增加最為明顯。45歲至64歲白種人當中，感染新冠病毒死亡占所有死亡原因的比例從8%增加到15%，25歲至44歲之間的白種人之間，感染新冠病毒死亡占所有死亡原因的比例從3%上升至10%。

相較之下，45歲至64歲亞裔民眾染疫死亡比例則從21%減少至13%，相同年齡層的西語裔民眾從33%降至26%，非洲裔民眾則由15%小幅增加到17%。

報導指出，如今白種人染疫死亡率升高的原因，與疫苗接種停滯不前有關。新冠疫苗剛推出的最初幾個月，白種人接種疫苗的狀況比非洲裔、西語裔都來得踴躍，但最近幾個月的疾管中心統計卻顯示，如今白種人接種疫苗的意願低於亞裔及西語裔，白種人染疫死亡率也出現升高趨勢。

疫苗 亞裔 紐約時報

上一則

分析：2022年期中選舉參院多數黨鹿死誰手 十席定勝負

延伸閱讀

不「疫」外 聖誕節後 紐約新冠確診飆升

不「疫」外 聖誕節後 紐約新冠確診飆升
美疫情再飆升 CDC：隔離10天減為5天

美疫情再飆升 CDC：隔離10天減為5天
暫不考慮關校 霍楚籲5至11歲兒童盡快接種

暫不考慮關校 霍楚籲5至11歲兒童盡快接種
澳洲一天兩紀錄 單日確診破萬例、1人染Omicron死亡

澳洲一天兩紀錄 單日確診破萬例、1人染Omicron死亡

熱門新聞

圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

2021-12-27 02:28
費城一家疫苗接種中心21日備有公共衛生局提供的大批居家快速篩檢劑，免費分贈市民。(路透)

防疫新策略 發5億居家檢測盒…今非昔比 不再封城、關校

2021-12-22 02:30

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？