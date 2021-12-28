紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

自從今年4月新冠疫苗 在美國可以普遍取得之後，整體染疫死亡率開始降低，但接下來8個月期間，仍有將近25萬美國人感染新冠病毒喪生。紐約時報 報導，美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高，其中又以中年白種人死亡率增加最明顯。

報導指出，統計顯示，2020年3月間，感染新冠病毒死亡者約占全美死亡人數的14%，新冠疫苗可以在美國普遍取得之後，染疫死亡案例則占所有死亡案例的11%。雖然老年人及少數族裔民眾染疫死亡風險較高，但現在染疫死亡率高風險族群已經明顯出現變化。

老年人雖然染疫死亡風險高，但現在65歲以上民眾在所有年齡層當中疫苗接種率最高。疾管中心數據指出，65歲以上民眾之間，89%已經完成接種(fully vaccinated)，相較之下，25歲至39歲民眾當中則有63%完成接種，5歲至25歲民眾完成接種的有34%。

報導指出，老年人疫苗接種率高，獲得保護效果也相對為佳，現在老年人染疫死亡率已經比疫苗推出之前來得低，反而是年輕人染疫死亡率出現增加。

對照今年4月與11月間的疾管中中心統計，85歲以上民眾感染新冠病毒死亡占所有死亡原因的比例從15%下降至7%，65歲至84歲民眾染疫死亡率從16%減少至11%，但25歲至44歲年齡層由7%上升到13%，45歲至64歲民眾也從13%增加到17%。

紐約時報報導，若把種族、族裔條件納入，中年白種人現在染疫死亡率，對照疫苗尚未普及之前，增加最為明顯。45歲至64歲白種人當中，感染新冠病毒死亡占所有死亡原因的比例從8%增加到15%，25歲至44歲之間的白種人之間，感染新冠病毒死亡占所有死亡原因的比例從3%上升至10%。

相較之下，45歲至64歲亞裔 民眾染疫死亡比例則從21%減少至13%，相同年齡層的西語裔民眾從33%降至26%，非洲裔民眾則由15%小幅增加到17%。

報導指出，如今白種人染疫死亡率升高的原因，與疫苗接種停滯不前有關。新冠疫苗剛推出的最初幾個月，白種人接種疫苗的狀況比非洲裔、西語裔都來得踴躍，但最近幾個月的疾管中心統計卻顯示，如今白種人接種疫苗的意願低於亞裔及西語裔，白種人染疫死亡率也出現升高趨勢。